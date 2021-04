Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 22/abr/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 22/abr/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Marcelo Franchini será el nuevo entrenador de Villa Dálmine Semanario del Pescador:

Bogas y variada; cerramos la temporada

Por Luis María Bruno Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Semanario del Pescador:

Bogas y variada; cerramos la temporada

Por Luis María Bruno







Como cierre de temporada decidí ir en solitario por las bogas y la variada en aguas del Paraná Bravo. Al enterarse, mi hijo Emanuel se sumó de inmediato a esta última jornada de pesca en busca de lo que tanto le apasiona, la pesca de la boga. Entre los preparativos y como de costumbre en temporada estival y en donde como ahora todavía los fríos no llegaron, una sana costumbre es la de llevar o tener a bordo de la embarcación una conservadora con hielo o simplemente con algunas botellas de agua congelada en su interior. De esta manera a medida que se va realizando la pesca todas las especies obtenidas pero más que nada aquellas de escamas como lo es la boga, se van colocando en esta conservadora y de esta manera podemos regresar a nuestro domicilio con las capturas realizadas en buen estado de refrigeración. Como de costumbre en nuestro inicio de viaje pasamos por Ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane por "Carnadas el Toro", donde nos proveímos de unas buenas porciones de carnadas. Cabe destacar que Carnadas el Toro se encuentra abierto desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas, menos los días domingos donde cierra al mediodía. Nuevamente en viaje y después de pasar el peaje del puente Zárate Brazo Largo, nos encontramos sobre la isla Talavera con una niebla bastante importante donde por tramos la visibilidad era nada más que a la punta del capot del auto. En esta época, otoño e invierno, es preferible arrancar ya con el sol afuera para evitar la niebla, tanto sea en la ruta como en el agua y así no exponerse a riesgos innecesarios. Ya en la guardería del Camping Recreo Keidel procedimos al acondicionamiento de mi embarcación "Gino" quitándole las lonas cobertoras para de esta manera subir a bordo todos nuestros elementos de pesca, carnadas, comestibles, bebidas y elementos de filmación y fotografía. Una vez en el agua salimos a marcha lenta aguas abajo del Guazú, con una marejada más que importante debido al fuerte viento que se levantó del sector Noreste y que gracias a ello barrió con toda la niebla del río. Nuestro viaje continuó cruzando por la isla del Doradito para retomar otra vez por el Guazú y de ahí hasta la boca del Bravo donde continuamos viaje hasta llegar a nuestra zona de pesca. En esta oportunidad veníamos viendo desde lejos que teníamos una embarcación pescando y al arribar vimos que estaban fondeados río afuera por lo que como de costumbre fondeamos en una profundidad media de unos siete metros, sin molestar a quienes estaban pescando con anterioridad. Habíamos terminado con la tarea de fondearnos en nuestra zona de pesca y desde la otra embarcación donde había dos muchachos uno de ellos me llamó por mi apellido ¡Bruno! ¡Si! respondí yo, a lo que me contestó ¡Miren! nos dijo levantando en sus manos a dos tremendos bogones, ¡Estos los pescamos gracias a su receta de masa de ajo y a su línea rastrera que mostró en su programa de televisión! ¡Gracias Bruno es un maestro! nos gritó sumamente emocionado, a lo que por supuesto le contesté que me alegraba muchísimo de que mis sugerencias para esta pesca les hubieran servido tanto, además nos contó que habían hecho noche en el lugar y en total habían capturado alrededor de cuarenta ejemplares de bogas, muchas medianitas y chicas que devolvieron al agua pero entre ellas unas diez que holgadamente pasaban los tres kilos y medio de peso. Nuevamente no dejaba de agradecerme mientras levantaban el ancla para ya regresar a la guardería. Fue un gran aliciente para nosotros que recién llegáramos a ver semejantes capturas. Por otra parte el estado del agua no es el mejor ya que sigue con mucha materia en suspensión, es decir, está con mucho barro y además temperatura. Nos dispusimos entonces al armado de nuestros equipos que, como siempre, están compuestos por varas de un metro ochenta a dos metros diez, reeles rotativos y de los tradicionales huevitos cargados con nylon del 0,40 mm, plomadas de entre los 90 y 110 gramos con anzuelos corvineros números dos y tres. Después de realizar el encarne de nuestros anzuelos con una buena variedad de carnadas realizamos los primeros intentos, a lo que de inmediato se veían en las punteras de nuestras cañas un leve movimiento como piques sumamente sutiles, mire a mi hijo y los dos coincidimos en que eran descarnadores. Así fue que nuestros anzuelos salían sin carnada alguna y por lo que después de más de una hora de lo mismo decidimos movernos un poco más a lo profundo, donde habían estado estos muchachos pescando en la noche. Terminada la maniobra de fondeo esta vez estábamos entre los diez y once metros de profundidad, reacondicionamos las carnadas y realizamos los lances tanto cerca de la embarcación como río afuera para ir probando la zona. Realmente los piques llegaron en principio para algunas boguitas medianitas las que después de su captura regresamos al agua. Por otra parte, en los equipos encarnados con lombrices y mojarritas comenzaron a darse excelentes portes de pati y bagres blancos que promediaron del kilo al kilo y medio de peso. Por su parte Emanuel recibió un excelente pique en sus equipos de pesca el que afirmó con una buena clavada de su caña. Después de varios minutos de lucha en donde el pez no se dejaba ver y entre corridas y sacadas de nylon del reel nos tenía con la adrenalina a full, por fin se dejó ver saliendo fuera del agua la cabeza de una carpa que mínimamente promediaba los siete a ocho kilos de peso, pero al momento noté que venía a penas agarrada de la punta del anzuelo y antes de poder bonetearla pegó dos cabezazos y zafó. La jornada de pesca continuaba con mucho viento y fuertes ráfagas del sector Noreste, lo que nos producía una marejada más que importante y estábamos con una conjunción de aguas turbias y revueltas. Una combinación nada buena a la hora de buscar el pique, pese a lo cual veníamos bastante bien no nos podíamos quejar, eso sí notábamos en las especies de piel como los bagres y paties que salían con la panza y el lomo embarrados, como se dice en la jerga que estaban apozonados. Tuvimos un momento de calma con respecto a los piques, como quien dice se cortó el pique promediando el horario del mediodía, pero al retomar se comenzaron a dar nuevamente lindos portes de bagres y pati. En cuanto a la boga, en esta oportunidad, se comenzaron a dar las buenas, las parrilleras como yo les digo. Tanto en los equipos de Emanuel como en los míos comenzamos a dar con bogas que promediaron de los dos kilos setecientos hasta algunas que superaron los tres kilos. También es cierto que varias se nos fueron antes de llegar a bordo, señal también de que venían mal prendidas en los anzuelos o que no estaban comiendo firme. En este caso las bogas se inclinaron por tomar el ofrecimiento de maíz fermentado y masa de ajo, por lo que las respuestas en los anzuelos encarnados con salamín y otras carnadas no fueron efectivas. El río pese al viento y la marejada estaba espléndido como para seguir quedándonos un rato más, pero el tiempo inexorable nos marcaba la hora del regreso ya que la guardería trabaja hasta las 18 horas. De esta forma y una vez con todo acondicionado a bordo para navegar, salimos río arriba. En esta oportunidad a favor del viento por lo que la navegación fue un poco más placentera, sin tantos golpeteos del casco contra las olas. En nuestro programa televisivo Nº 876 de esta semana, te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota sobre nuestra jornada de pesca, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Emanuel Bruno con una de las excelentes bogas logradas en aguas del Paraná Bravo.



Semanario del Pescador:

Bogas y variada; cerramos la temporada

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar