El Xeneize derrotó 1-0 a The Strongest, mientras Racing y Defensa y Justicia sumaron empates como visitantes. Por Copa Sudamericana ganó Independiente y perdió San Lorenzo. En la continuidad de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, Boca Juniors se impuso anoche 1-0 como visitante frente a The Strongest de Bolivia. En la altura de La Paz, al Xeneize le alcanzó un tempranero gol del colombiano Sebastián Villa para quedarse con la victoria y quedar emparejado con Barcelona de Ecuador (2-0 a Santos) en lo más alto del Grupo C. Anoche también se presentó Racing Club, que rescató un empate 1-1 frente a Rentistas en Uruguay por el Grupo E. La Academia quedó en desventaja en el primer tiempo y a nueve minutos del final sufrió la expulsión del campanense Leonardo Sigali. Sin embargo, no se resignó y con un tanto de Juan Cáceres a los 44 minutos niveló el juego. Con este resultado, Racing y Rentistas quedaron como escoltas de San Pablo, que había vencido 3-0 a Sporting Cristal de Perú. Por su parte, Defensa y Justicia igualó también 1-1 como visitante, pero frente a Independiente del Valle de Ecuador por el Grupo A. El Halcón de Florencio Varela ganaba desde los 7 minutos con gol de Carlos Rotondi, pero antes de la media hora de partido sufrió el empate que persistió hasta el final. Esta zona quedó liderada por Palmeiras, que ayer superó 3-2 a Universitario de Perú. En tanto, desde las 19.00 de este jueves será el debut de River Plate, que se medirá como visitante frente a Fluminense de Brasil por la primera fecha del Grupo D que también integran los colombianos Junior e Independiente Santa Fe.



Copa Libertadores:

Boca ganó en la Paz; River juega hoy en Brasil

