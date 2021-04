» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 23/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Abella anunció la apertura de un anexo hospitalario y volvió a pedir a los vecinos que extremen los cuidados







Comenzará a funcionar la semana que viene y descomprimirá la atención en el hospital San José. "Estamos atravesando la peor parte de la pandemia, por lo que debemos ser sumamente responsables, cuidarnos y evitar todo tipo de reuniones sociales", expresó el Intendente. El intendente Sebastián Abella anunció este jueves la apertura de un nuevo anexo hospitalario que descomprimirá la atención en el hospital Municipal San José durante esta segunda ola de Covid-19. El centro comenzará a funcionar la semana que viene, estará en Moreno y Becerra – donde antiguamente funcionaba la Sociedad Cosmopolita - y permitirá ampliar la capacidad con 17 nuevas camas, médicos y enfermeros garantizando la misma atención y asistencia que en el hospital. En tal sentido, contó que actualmente el Hospital posee alrededor de un 70% de ocupación de camas pero que este porcentaje cambia día a día. Como parte de las medidas tomadas para afrontar esta segunda ola de contagios de Covid-19, Abella confirmó también que ya se están haciendo controles en los accesos y distintos puntos de la ciudad para hacer cumplir la restricción horaria de circulación como así también supervisando el cumplimento del aforo del 30 por ciento permitido para la Fase 3 en los locales gastronómicos. "Estamos atravesando una pandemia de la cual podremos salir ilesos si trabajamos juntos y tiramos todos para el mismo lado. Es fundamental que todos extrememos los cuidados para que se mantenga la curva de contagios y podamos continuar con las clases presenciales y distintas actividades económicas", afirmó el Intendente. FASE 3 En la conferencia de prensa, Abella ratificó que "en Campana respetamos la decisión de Nación y Provincia de mantenernos en Fase 3". "Los campanenses tenemos una oportunidad de seguir en esta instancia para que el trabajo de muchos sectores no se detenga. Por ello es muy importante extremar los cuidados y evitar las reuniones sociales", sostuvo apelando a la responsabilidad individual. Además, siguió: "Para no perder esta Fase 3, es fundamental que todos nos cuidemos y entendamos que, si la situación epide-miológica empeora, podemos retroceder de Fase". "La pandemia no terminó, estamos atravesando la peor parte, por ello debemos ser responsables y evitar las reuniones y mantener el uso de barbijo y distanciamiento constante", afirmó. Por otra parte, Abella le volvió a pedir al Gobierno Nacional que acelere la campaña de vacunación contra el Covid-19 y mande las vacunas necesarias para las personas que integran los grupos de riesgo.

El intendente habló con los medios sobre la situación local.





El nuevo anexo hospitalario comenzará a funcionar los próximos días.





La secretaria de Salud y el Intendente ultimaron detalles del nuevo anexo que funcionará en la antigua Sociedad Cosmopolita.



Abella anunció la apertura de un anexo hospitalario y volvió a pedir a los vecinos que extremen los cuidados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar