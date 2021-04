Discapacidad: la "Oficina Inclusiva" itinerante comenzó a recorrer los barrios

PROXIMAS FECHAS Para finalizar, adelantó que estos operativos se replicarán próximamente en: La Josefa: 26 y 27 de abril Barrio Lubo: 3 y 4 de mayo La Subsecretaría de Desarrollo Humano del Municipio visitará los distintos puntos de la ciudad con el fin de ofrecer a los vecinos la posibilidad de realizar consultas e iniciar trámites más cerca de su casa. El cronograma inició por Otamendi y San Jacinto. Con el fin de seguir acercando el Municipio a los vecinos, la Secretaría de Salud puso en marcha su "Oficina Inclusiva" que asesorará a los vecinos sobre la realización de trámites que se realizan en la Dirección de Discapacidad. El cronograma dio inicio este lunes en el centro de salud de Otamendi y el martes en San Jacinto, donde se respondieron consultas respecto a trámites, consultas y asesoramiento que necesitan las personas con discapacidad que no pueden llegar hasta la oficina ubicada en 25 de Mayo 1117. Allí, personal idóneo evacua las primeras consultas, acerca las planillas para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), asesora sobre el certificado médico oficial, pensiones, eximiciones de impuestos, entre otros. También brindan asesoramiento sobre los pases de transporte público provincial y nacional, obras sociales y recursos de amparos, algo que muchas veces las personas no tienen la información necesaria. En tal sentido, el subsecretario de Desarrollo Humano, Mariano Fiore, y la directora de Discapacidad, Margara Pons, recordaron que, si bien no se están llevando a cabo las renovaciones, se están dando las prórrogas de los mismos. Por su parte, Fiore aseguró que "con este programa buscamos descentralizar la atención de nuestra oficina, disminuir la circulación de las personas y acercarnos al vecino para entender más de cerca sus necesidades". Asimismo, destacó el trabajo comprometido y responsable del equipo de la Dirección de Discapacidad que "continuamente están ideando nuevas propuestas para seguir elevando la calidad de vida de este sector de la población". En tanto que Pons celebró la "gran convocatoria" de este programa y se mostró muy satisfecha con la cantidad de soluciones y respuestas que pudieron brindarles a los vecinos durante las jornadas. Y afirmó que, si bien la Oficina Inclusiva recorrerá todos los barrios, los vecinos pueden acercarse a 25 de Mayo 1117, como así comunicarse a través del mail discapacidadm campana@gmail.com o bien vía Whatsapp al 660798.



Pons y Fiore destacaron la importancia de acercar la Dirección de Discapacidad a los distintos barrios.





La Oficina Inclusiva facilita el acceso a los distintos trámites vinculados a la discapacidad.



Discapacidad: la "Oficina Inclusiva" itinerante comenzó a recorrer los barrios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar