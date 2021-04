Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EQUINOS SUELTOS "Equinos sueltos en la plaza del barrio San Jacinto, no es la primera vez, ponen en riesgo el tránsito y las personas que circulan. Ayer por ejemplo el colectivo local tuvo que esquivarlos" escribe Marcelo.



FALTA DE LIMPIEZA Y RECOLECTOR "Tanto el barrendero como el camión recolector de basura no se dignan a juntar las hojas apelmazadas en el cordón de la vereda entre las calles Paso y 9 de Julio" muestra Aurelio.



DOS LUMINARIAS ROTAS DOS "Calle Italia, detrás del Club Ciudad dos luminarias consecutivas rotas hace un mes. Reclamos abiertos desde hace tres semanas, varios robos en la zona. Reclamo Nº 39.000. Muy oscuro, no sabemos más cómo reclamar..." muestra Facundo.

#QuejaVecinal. vecinos del barrio San Jacinto sin suministro eléctrico por un cable cortado en Calle Larralde. Dieron aviso que el cable estaba sobre la calle, personal de EDEN corrió el cable pero siguen sin electricidad en varias viviendas. pic.twitter.com/yzhqVeU9Wm — Daniel Trila (@dantrila) April 23, 2021 SON BUENAS #Ahora personal municipal levantando las rejillas y limpiando alcantarillado de la Av. Rocca. pic.twitter.com/aNa1x24hdU — Fernando Andrioli (@frandrioli) April 23, 2021

