ACTIVIDAD ECONÓMICA La actividad económica cayó 2,6% en febrero último en forma interanual, mientras que frente a enero la merma fue del 1%, con lo que se cortó una racha de nueve meses consecutivos en alza, informó el INDEC. En el primer bimestre del año experimentó una disminución equivalente al 2,4%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En cuando a la medición interanual, la economía argentina acumuló un año y medio de bajas, ya que para encontrar un dato positivo es necesario retroceder hasta julio de 2019, cuando verificó un alza del 0,3%. "Con relación a igual período de 2020, se registraron aumentos en seis de los quince sectores que conforman el EMAE", destacó el instituto. Sostuvo que los tres sectores de mayor crecimiento en febrero fueron Construcción (11,7%), Intermediación financiera (3,5%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (3,4%).



CANASTA BÁSICA La Canasta Básica Total (CBT) subió 5% en marzo último y una familia necesitó ingresos por $60.874 para no caer en la pobreza, informó el INDEC. En tanto, la canasta alimentaria (CBA) aumentó 4,5% con respecto a febrero y su costo fue de $ 25.685. En un año la canasta alimentaria acumuló un alza del 48% mientras que la total subió 45%, de acuerdo con los datos oficiales. El costo de la canasta total aumentó 12,3% en el primer trimestre del año, y la alimentaria 13,2%, en el mismo período, casi en línea con la inflación que se ubicó en el 13% en el mismo período. PARO DE TRANSPORTE La Unión Transviarios Automotor (UTA) anunció este jueves a la noche un paro de colectivos de 24 horas para el próximo lunes en reclamo de mejoras salariales. "El Consejo Directivo Nacional de la Unión Transviarios Automotor comunica que luego de meses de audiencias sin resultados en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no nos han dado respuesta a los pedidos salariales, como tampoco a estar incluidos en un plan de vacunación contra el COVID-19, tanto para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires como para los del Interior del país", explicó el gremio en un comunicado. Asimismo, agregó: "Por todo ello, ha resuelto un paro de actividades por 24 horas en todo el país, desde las 00 horas del día lunes 26 de abril de 2021". El sindicato exige "que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte como los empresarios sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin la sensibilidad y la justicia social que las actuales circunstancias demandan". COMPRAN EL NOBLE Diego Badaloni Giner, director de Andesmar, anunció por Whatsapp que le adquirió a Mariano Castagnaro la cadena de empanadas Nobles del Sur SA, más conocida como El Noble. La ex firma El Noble Repulgue, que tiene una planta de 14.000 m2 en Garín y una red de más de 90 franquicias, con entregas a 4.000 clientes, estaba en venta desde el año pasado y la negociación que coronó en la venta que acaba de cerrarse duró seis meses, incluida una auditoría que dio luz verde a la transacción. No se informó sobre el monto en el que se cerró el traspaso, pero sí se supo que El Noble arrastra una deuda aproximada a los $200 millones. EN CRISIS India lleva una semana registrando más de 200.000 casos diarios y este jueves reportó 314.835 nuevos contagios en 24 horas, la cifra más alta alcanzada por un país en un solo día, reporta la prensa internacional. Fueron 2.104 personas las que murieron por Covid-19 en el mismo lapso y las autoridades sanitarias temen quedarse sin recursos para hacer frente a esta segunda ola de la pandemia. Los analistas culpan de la crisis al primer ministro, Narendra Modi, por relajar desmedidamente las restricciones desde el invierno y permitir multitudes en festivales religiosos y mítines políticos. Algunos médicos están recomendando a sus pacientes que resistan la enfermedad el mayor tiempo posible en sus casas.

Breves: Noticias de Actualidad

23 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar