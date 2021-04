El bloque opositor aceptó prorrogar el calendario electoral. Pidió incluir una cláusula que asegure que las primarias se llevarán cabo. Pese a la resistencia del ala más dura de la principal fuerza opositora, los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio habrían alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno nacional para postergar las elecciones legislativas ante fuerte incremento de contagios de coronavirus. Así, de no surgir ningún improvisto, el oficialismo avanzará con el proyecto del Ejecutivo que prevé realizas las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el día 12 de septiembre y las Generales el 14 de noviembre. De esta manera, la mesa de discusión que encabezó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, coronó uno de los principales pedidos del presidente, Alberto Fernández, ante la segunda ola de Covid-19. La noticia, sorprendió a todo el arco opositor porque no se esperaba ninguna definición hasta tanto no se tuviera el resultado de la Corte Suprema sobre la discusión en torno a la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. El tema que envuelve por estas horas agenda nacional. Sin embargo, la mesa del interbloque de Juntos por el Cambio conformada por el radical Mario Negri, Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC-ARI), habría dado el visto bueno para terminar con toda especulación. No obstante, los legisladores opositores reclamaron que en el proyecto de ley que se trate en la Cámara de Diputados, se incluya una "cláusula cerrojo" que invalide la posibilidad de volver a modificar el calendario electoral de este año. Vale recordar, que desde el Frente de Todos venían remarcando que el proyecto "permitirá dejar atrás el período de bajas temperaturas y mayor circulación de enfermedades respiratorias y avanzar en la campaña de vacunación".

Oficialismo y oposición acordaron postergar los comicios a septiembre



Elecciones 2021:

Oficialismo y oposición acordaron postergar los comicios a septiembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar