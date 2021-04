La Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, aseguró que desde el oficialismo "buscan generar un clima de desesperanza y ocasionar daño a la sociedad. Es triste ver que aquel que tiene la responsabilidad institucional de cuidar a sus vecinos, desinforme o haga de cuenta que acá no pasa nada, mientras que los demás estamos abocados a informar, prevenir y vacunar contra el COVID-19" señaló. "Uno puede estar de acuerdo o no con decisiones político-sanitarias, económicas, con la gestión de la pandemia tanto de la Nación como de Provincia. Lo que no se puede es mentir permanente y desinformar en el peor momento de la pandemia" dijo la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, quien evitó responder a los "dardos" del oficialismo. Sin embargo, reclamó que "Abella se mantiene al margen de la campaña de vacunación, sigue sin remediar errores graves cometidos en la registración de datos de personas vacunadas, por acumular turnos sin disponer personal suficiente ni pagar las horas extras necesarias. Es la política pública más importante del momento porque significa la posibilidad de salir adelante. Uno en términos individuales es libre de posicionarse en el negacionismo, pero cuando lo hace un gobierno que tiene la obligación de conducir la acción estatal, es dañino y sumamente grave. Es triste ver que aquel que tiene la responsabilidad institucional de cuidar a sus vecinos, desinforme o haga de cuenta que acá no pasa nada, mientras que los demás estamos abocados a informar, prevenir y vacunar contra el COVID-19" señaló. La dirigente del PJ-Frente de Todos aseguró que desde la fuerza política que integra "decidimos hablar para informar, actuar para prevenir y trabajar para vacunar. Con mucho esfuerzo ya hemos vacunado a unos 20 mil vecinos. Es una cantidad importante de acuerdo a la distribución de vacunas en el país". Consultada por algunas declaraciones surgidas desde el oficialismo local, definió con categoría: "Algunos sostienen una lógica de daño con sus mensajes. Dañar la cuarentena, dañar las vacunas, dañar la campaña de vacunación, dañar la autoridad sanitaria. Esa lógica de daño no agrede a nuestra fuerza política, agrede al conjunto de la comunidad. Agrede a la salud y agrede a la vida. Sembrar daño no puede llevar a ningún buen puerto. Necesitamos que el Intendente deje de lado las descalificaciones y empiece a gestionar la pandemia". "Yo no voy a responder la cantidad de pavadas que han dicho estos meses los voceros del Intendente Abella. Confío en nuestra comunidad y sé que no se dejan tomar por tontos con títulos falsos e injuriosos. Estamos convencidos que vamos salir adelante unidos, y todo nuestro esfuerzo está abocado a superar la pandemia, protegiendo la salud, el trabajo y la educación".

La Presidenta del bloque justicialista pidió al oficialismo se haga cargo de gestionar la pandemia.



Soledad Calle:

"Necesitamos que el Intendente deje de lado las descalificaciones y empiece a gestionar la pandemia"

