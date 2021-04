Efemérides del día de la fecha, 23 de Abril

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR Establecido por la UNESCO en el año 1995, en este día se impulsa a las personas (especialmente a los jóvenes) a descubrir el placer de la lectura, se homenajea a los autores por su contribución al progreso social y cultural de la humanidad y se fomenta la protección de la propiedad intelectual mediante los Derechos de Autor. Esta fecha fue elegida para conmemorar el fallecimiento de William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes en el año 1616. Cada año, la UNESCO junto a la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias eligen la Capital Mundial del Libro para celebrar esta jornada; este año fue elegida Tiflis (Georgia). La pandemia ha tenido un gran impacto en la vida de millones personas alrededor del mundo por lo que la UNESCO recomienda aprovechar el poder de los libros para combatir el aislamiento, estimular nuestras mentes y ampliar nuestros horizontes. Al respecto, Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, manifestó: "Los libros tienen esa capacidad única de entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez el instrumento que sirve para salir de sí mismo y para encontrarse con un autor, una autora, un universo o una cultura y de ofrecer un tiempo para sumergirse más profundamente en sí mismo".



MERCEDES SOSA Y LUCIANO PAVAROTTI CANTAN JUNTOS EN LA BOMBONERA Hace 22 años Mercedes Sosa y Luciano Pavarotti deleitaron con sus voces a 24.000 personas en La Bombonera. Previo a la presentación, la cantante sufrió una fuerte gripe que afectó su voz por lo que se temió que la misma no fuera a realizarse, no obstante, Sosa subió al escenario y cantó para su público junto al tenor italiano: "Fue una hermosa noche, porque canté con uno de los hombres más importantes del canto lírico del mundo. Pero ante todo, lo más importante es que canté con una persona excepcional". Aquella noche, Mercedes Sosa abrió con "Misa Criolla" de Ariel Ramírez acompañada por el charango de Jaime Torres y el Coro Polifónico Nacional dirigido por Julio Fainguersch. A ésta le siguieron "Solo le pido a Dios" de León Gieco, "Mi madre y María" de Víctor Heredia, "Cuando ya me empiece a quedar solo" de "Sui Generis" y "Agitando los pañuelos" de los Hermanos Ávalos. Por su parte, Pavarotti cantó "La donna é movile", "Quanto é bella, quanto é cara", "O sole mio", "Una furtiva lacrima", "Matinatta" y "Granada".



"WHERE DO BROKEN HEARTS GO" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1988, el sencillo "Where do broken hearts go" de Whitney Houston destronaba a "Get outta my dreams, get into my car" de Billy Ocean del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al disco "Whitney" (1987) y compuesta por Chuck Jackson y Frank Wildhorn, la canción fue odiada por la cantante en un principio, sin embargo, la discográfica y el productor Clive Davis la convencieron de que sería un hit y la grabó: "Odiaba esa canción, no la quería grabar […] Pero él me dijo que iba a ser un éxito y lo fue. Hoy en día es una de mis canciones favoritas".



Efemérides del día de la fecha, 23 de Abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar