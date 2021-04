Hoy 23 de Abril "San Jorge"

San Jorge



DISTINTIVOS DE LAS CONFECCIONES RELIGIOSAS San Jorge es el Santo Patrono de los Scouts en el mundo y también en todo el mundo el patrono del arma de caballería de todos los ejércitos. Voy a empezar comentando algo personal un día lunes 23 de abril de 1962 tomé un buque en mi ciudad natal Paysandú (R.O.U.P para intentar probar suerte en esta tierra argentina tan bendita como maravillosa. Nunca imaginé ni supuse que "San Jorge" me bendeciría doce años después. Ingresando a la "Hermandad Mundial de los Scouts" esta magnífica "Institución Mundial" que ya lleva 114 años de vigencia se iba a prender en mí de la forma que me "copó" como dicen los chicos. Además participé del movimiento con mi esposa y nuestros 2 hijos. Existe-Funciona en más de ciento setenta países, no tiene ninguna distinción, política, social, ni económica, solo debemos tener una creencia religiosa, por eso los símbolos del encabezamiento de esta nota de no tener una religiosidad definida tenemos un período razonable para inclinarnos libremente por una, -dispone, aconseja o sugiere la "institución madre de los scouts de argentina que a su vez integra la oficina mundial scouts por país. Como digo más arriba la adhesión o participación es voluntaria, la actividad propiamente dicha se realiza una vez por semana teniendo una duración según las edades de los beneficiarios para niñas y niños es una hora y media estando separados por sexos, la niñas con dirigentes o scouts femeninas y los varones pueden haber mujeres por cuanto estamos hablando de beneficiarios entre 7 y 10 años de edad, lo que de las mujeres con varones por qué es la imagen de "mamá". En cuanto a las otras secciones que van de 10 a 15 años de edad los dirigentes o scouts es mujeres con mujeres y varones con varones. La actividad semanal es alrededor de las 3 horas. Dicha actividad debe ser de un ochenta (80) por ciento al aire libre, porque es en ese ambiente está la presencia de Dios en el movimiento scout los beneficiarios reciben educación no formal en sintetizando los scouts son el complemento de lo que los infantes y jóvenes reciben en su religión hogar escuela. Personalmente yo clasificaría de todo una mística envuelve al movimiento scouts por ejemplo nuestro uniforme es práctico, sencillo y económico para las mujeres pollera pantalón, varones: bermudas y para ambos camisa de mangas largas, arremangadas, listo para entrar en acción por aquello de nuestro lema "Siempre Listo para Servir". En la camisa llevamos insignias y un pañuelo o pañolera que identifica al Grupo Scouts al que se pertenece en el caso de los dirigentes si estos son regionales, provinciales o nacionales. Cuando participamos en eventos internacionales llevamos pañuelo color celeste (a mí personalmente era con el que me sentía más scout, más orgulloso y tenía la costumbre cada vez que me lo ponía lo besaba en el triangulo que significa el manto de bondad que lleva el scouts. Nuestro saludo al darnos la mano lo hacemos con la mano izquierda, significa que es la entrega y confianza entre hermanos scouts y con la mano derecha hacemos la seña scouts. El dedo pulgar sobre el meñique, el más grande ayuda al más chico el hueco entre ambos dedos es la sonrisa del scout, porque el scouts siempre está de "buen humor", los otros tres dedos son los tres principios SCOUTS DIOS, PATRIA, HOGAR. Además tenemos la promesa scouts y un código de honor al que debemos ajustarnos y/o recordar diariamente. En Campana tuvieron actividad tres grupos scouts el más antiguo "Florentino Ameghino" comenzó en el mes de setiembre de 1936 en la década del 70 la "Comandante Luis Piedra Buena" y en la del 80 la "Rincón de Campana". Lamentablemente los tres grupos scouts sin actividad. Actualmente existen otros tres grupos scouts "Monseñor Expósito Castro" perteneciente a la iglesia catedral y tiene sus actividades en el Jardín Nº 1 o Padre Aníbal Di Francia funciona en la Parroquia del Carmen y los Exploradores de Don Bosco en el Barrio Lubo. Los tres grupos son de confección católica apostólica romana, cuando estaba activo tuve la oportunidad de conocer sacerdotes que tenían beneficiarios de otras confecciones religiosas y cuando tenía una ceremonia religiosa dejaban en libertad de participar o no al beneficiario de referencia -en el caso de los dirigentes tienen la obligación de interesarse por sus dirigidos y concurrir y participar de esos eventos religiosos. Vale la pena destacar que los scouts son una institución de servicio y por eso colaboran con otras instituciones de servicio como Rotary Internación Club de Leones internación como Campaña de Alfabetización, terremotos, inundaciones, huerta familiares, etc. Usted que lee estas líneas quiere saber más de los scouts acérquese a algunos de los grupos que funcionan aquí en Campana o reúnanse con otros padres y forme un Grupo Scout. *Si consiguen leal la Biblia Scouts Scoutismo para muchachos por Robert Baden Powel. Una sugerencia cuando se barajen opciones para La Orden de la Campana piensen en los scouts…Y para finalizar FELIZ DIA A TODOS LOS JORGES!!!Siempre lito para servir!!! Para todos mis hermanos scouts los saluda Oso Blanco con fuerte apretón de mano izquierda.



Hoy 23 de Abril "San Jorge"

Por Miguel R. Esponda Pagani

