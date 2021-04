Barbijos transparentes en la TV; una propuesta inclusiva

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños. Si bien en la actualidad existen diversas soluciones para tratar esta patología, es importante que quienes se ven afectados por ella puedan comunicarse y desenvolverse en la vida cotidiana. "El barbijo o tapabocas convencional genera distorsiones y disminuye la voz del que habla, dificultando la comprensión de lo que se está diciendo aún a quienes gozan de una buena audición. Por otro lado, al cubrir la boca, el apoyo visual desaparece, generando un doble aislamiento en aquellas personas padecen hipoacusia y aún no pudieron comenzar ningún tratamiento", explica la Lic. María Laura Carral, directora del departamento clínico de MED-EL, empresa líder en soluciones auditivas. Con mayor frecuencia en los últimos días, se ha comenzado a ver una mayor concientización y uso de barbijos en TV. Para que esta medida de prevención no se transforme en una barrera más, activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas con hipoacusia incentivan el uso generalizado de máscaras faciales o barbijos transparentes que dejan al descubierto la boca. "El uso de tapabocas transparente es importante porque posibilita la comunicación y el entendimiento de las personas que sufren pérdida auditiva. Se trata de una opción que debería ser más utilizada, ya que, además de prevenirnos del contagio, también incluye a la comunidad hipoacúsica", plantea la Lic. Carral. Hoy en día existen diversas opciones para tratar la pérdida de la audición como, por ejemplo, el implante coclear y los sistemas de conducción ósea implantables o no implantables como ADHEAR. "Es importante que las personas que tengan dudas sobre su capacidad auditiva consulten a un profesional y puedan realizarse los chequeos correspondientes. Si se diagnostica hipoacusia, según el grado o severidad, se le recomendará al paciente la solución adecuada que puede ir desde un audífono hasta un sistema de conducción ósea o un implante coclear, para los casos más severos", explica la Lic. María Laura Carral.

Imagen ilustrativa



Barbijos transparentes en la TV; una propuesta inclusiva

