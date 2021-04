Breves: Deportivas

AVANZA SCHWARTZMAN El argentino Diego Scwartzman avanzó a los Cuartos de Final del ATP 500 de Barcelona al vencer ayer por 6-4 y 6-2 al francés Corentin Moutet. El próximo rival del "Peque", cuarto máximo favorito de este certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo, será el español Pablo Carreño Busta, quien superó 6-3 y 6-4 a su compatriota Bernabé Zapata Miralles. Los primeros tres favoritos del torneo también están en Cuartos de Final: el español Rafael Nadal jugará ante el británico Cameron Norrie; el griego Stefanos Tsitsipas se medirá con el canadiense Félix Auger-Aliassime; y el ruso Andrey Rublev chocará con el italiano Jannik Sinner.



TOKIO: SORTEO FÚTBOL Ayer se realizó el sorteo del torneo de fútbol masculino de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Y la Selección Argentina quedó en el Grupo C junto a España, Egipto y Australia, rival contra el que debutará el 22 de julio en Sapporo. En tanto, el Grupo A estará conformado por Japón, Sudáfrica, México y Francia; el Grupo B, por Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras y Rumanía; y el Grupo D, por Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los Cuartos de Final. TAMBIÉN DELBONIS En el ATP 250 de Belgrado, también sobre polvo de ladrillo, Federico Delbonis se metió en los Cuartos de Final luego de vencer 6-3, 2-6 y 6-4 al serbio Dusan Lajovic. Su rival por el pase a semifinales será el japonés Taro Daniel. A Cuartos de Final también avanzaron el serbio Novak Djokovic, el italiano Matteo Berrettini y el ruso Aslan Karatsev, los tres máximos preclasificados. LNB: QUIMSA Y BOCA Quimsa de Santiago del Estero y Boca Juniors se convirtieron ayer en los primeros dos semifinalistas de la Liga Nacional de Básquet 20/21. La Fusión, que fue el mejor equipo de la fase regular, barrió su serie ante Comunicaciones de Mercedes al imponerse ayer 90-80 en el segundo juego. Por su parte, el Xeneize también barrió su duelo ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia después de la victoria 78-70 de ayer. Hoy pueden cerrarse las otras dos series: San Lorenzo (1) vs Instituto (0) y Regatas Corrientes (1) vs San Martín de Corrientes (0). DECK, EN OKLAHOMA Después de algunas complicaciones administrativas, el alero Gabriel Deck logró arribar a Estados Unidos para incorporarse a Oklahoma City Thunder. Sin embargo, antes de debutar en la NBA, el santiagueño deberá superar una semana de aislamiento y dar negativo en seis testeos PCR de coronavirus. Mientras tanto, Facundo Campazzo y los Denver Nuggets tendrán hoy un nuevo desafío cuando se midan ante Golden State Warriors, equipo de Stephen Curry, a quien se le cortó el miércoles (derrota ante Washington) una racha de 11 partidos anotando 30 o más puntos (es el máximo goleador de la liga con 31,1 de promedio). EUROLIGA: PLAYOFFS Los Cuartos de Final de la Euroliga arrancaron mal para los equipos españoles. Por un lado, Real Madrid quedó 2-0 abajo en su serie frente al Anadolu Efes Istanbul después de dos abultadas derrotas (90-63 y 91-68) y con discreto aporte de Nicolás Laprovittola (9 puntos y 4 asistencias en el primer juego y 5 y 10 en el segundo). Por su parte, Barcelona (que había sido el mejor de la fase regular) perdió 76-74 ante el Zenit de San Petersburgo en el inicio de su playoff, sin acción para el cordobés Leandro Bolmaro

Breves: Deportivas

23 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar