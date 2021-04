Tras entregarle su auto a Víctor González, quien así empezó su retorno a la competencia, ahora se sumó al equipo del Topo.

Mariano Giozzi tenía su auto parado hasta que un día lo llevó a la agencia de su amigo Víctor Hugo González con la intención de venderlo. De allí en adelante se fueron sucediendo hechos que provocaron, primero, el retorno del Topo a la categoría ALMA. Y posteriormente también la vuelta de Mariano a esta pasión que nunca se deja. Aunque ahora como "jefe de equipo".

-Vos fuiste clave en este retorno del Topo cuando le entregaste el auto.

-Je… Tenía el auto en el taller y decidí llevárselo al Topo a su agencia. Le dije: "tomá, hacé lo que quieras: véndelo o quédatelo vos". Bueno, así se armó este proyecto de volver correr y enseguida se puso a trabajar, viste cómo es Víctor. Él trabaja el chasis y la motorización es de Enrique Bustos.

-¿Y te terminaste subiendo al proyecto?

-Sí, con el Topo tenemos momentos muy lindos en el automovilismo y en esta nueva posibilidad uno debe estar, siempre que se pueda.

-¿Y cuál es tu trabajo en el equipo?

-Lo mío es acompañar. Colaboro en los boxes y ellos me dicen que soy el jefe del equipo, porque siempre estoy diciendo algo. Soy un sponsor más para el auto y manejo la radio en carrera para tener al tanto al Topo y contarle qué está pasando en pista.

-¿Y cómo definirías este retorno entonces?

-Volví para acompañar al amigo

-Pero vos tenés también tu propio pasado en el automovilismo.

-Ponele, je… Pero nunca al nivel del Topo. Yo vengo de otro palo. Yo arranqué en las picadas, lo mío viene de ahí. Me gustaba mucho. Tengo recuerdos muy lindos y estaba bastante copado con esa posibilidad.

-Pero un día se dio el cambio y arrancaste con otra propuesta.

-Mi amigo Marcelo Polez armó un auto para la categoría ALMA y empecé a seguirlo de cerca. Y me empezó a decir que estaba bueno, que debía de tratar de hacer algo y de a poco me fui enganchando, hasta que un día terminé comprando un Fitito y arranqué en la categoría. El auto me lo atendía Mario Rotundo. Me acuerdo que debuté en el autódromo de Baradero, donde después me hicieron saber que no era lo más aconsejado para arrancar. Encima, ese fin de semana llovió como para que no faltara nada.

-Superado ese debut, después seguiste corriendo.

-Empezamos a conocer la categoría desde adentro y fue una etapa muy linda. Además, lo mío fue conocerme con el auto y tomar referencias de los autódromos, porque no había corrido en ninguno. Y eso, por lógica, llevó su tiempo. Pero me fui acomodando a la situación y a lo que te exigía la categoría para estar en la pelea. Y yo debía de hacerme cargo de mi peso personal, jeje En un punto también me jugaba en contra, pero con las ganas de uno seguíamos igual.

-Hasta que decidiste bajarte.

-A veces, querer no es poder. Estaba muy abocado al trabajo y no pude tener esos tiempos que se necesitan para tener un auto acorde a lo que te pide la categoría. Entonces dejé todo. El auto quedó guardado en el taller igualmente. Esta es una pasión de la cual no es fácil bajarse, pero el trabajo manda,

-Ahora, este presente te encuentra volviendo al automovilismo.

-Sí, es verdad, junto al Topo, el amigo que decidió volver a correr y me parece que está muy bien. Además, en una categoría donde ya ganó dos subcampeonatos y dos campeonatos como para empezar a tener en claro que no vuelve un piloto inexperto.