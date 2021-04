COMIENZA LA 11ª FECHA Esta noche se pone en marcha la 11ª y antepenúltima fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol con el duelo que Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero sostendrán desde las 21.15 horas en Mendoza. Ambos equipos necesitan una victoria si quieren mantener vivas sus ilusiones de clasificar a la etapa final del certamen. Si el Ferroviario gana, pasará a compartir la tercera posición de la Zona 1 con Central Córdoba; mientras el Tomba, en caso de vencer, igualará a San Lorenzo en el cuarto puesto. La programación continuará mañana con cuatro partidos: Patronato vs Sarmiento (13.30), Argentinos vs Banfield (15.45), Huracán vs Boca Juniors (18.00) y Unión vs Independiente (21.00). Luego, el domingo jugarán: Lanús vs Vélez (11.00), Defensa y Justicia vs Arsenal (13.30), Racing Club vs Colón (15.45), River Plate vs San Lorenzo (18.00), Rosario Central vs Estudiantes (21.00) y Atlético Tucumán vs Talleres (21.00). Finalmente, el lunes cerrarán: Platense vs Aldosivi (15.45) y Gimnasia vs Newells (18.00).



SILVA HABILITADO El delantero Santiago Silva, quien había sido sancionado en octubre del año pasado con dos años de suspensión por un doping positivo a raíz de un tratamiento de fertilidad para poder tener un tercer hijo, fue indultado por el Tribunal de Disciplina de la AFA y recibió la habilitación para volver a jugar profesionalmente. Ante esta posibilidad, días atrás trascendió que Atlanta estaría dispuesto a incorporarlo al plantel que dirige su excompañero Walter Erviti. En otro fallo del Tribunal quedó confirmada la victoria de Banfield sobre Lanús por la sexta fecha de la Copa 2021 de la LPF al no ser considerado el reclamo del Granate por la mala inclusión del juvenil Gregorio Tanco por parte del Taladro. PRIMERA B METRO La octava fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con dos encuentros: Fénix vs Villa San Carlos (15.30 horas) y Los Andes vs Comunicaciones (17.00; TyC Sports). El Milrayitas y el Cartero suman 11 puntos y juegan sabiendo que el ganador alcanzará al líder, Defensores Unidos (14). PRIMERA C Con dos partidos, hoy se pone en marcha la novena fecha del Torneo Apertura: desde las 15.30 horas juegan Dock Sud vs Luján y Berazategui vs San Martín (B). El líder de la categoría es Ituzaingo (17 puntos), que mañana recibe a Deportivo Español. PRIMERA A FEMENINA La cuarta fecha de la máxima categoría femenina de AFA comenzará este viernes con el duelo que sostendrán Boca Juniors y Lanús desde las 15.00 horas. Las Xeneizes han cosechado dos victorias en dos presentaciones, mientras las Granates todavía no han podido ganar (dos empates y una derrota). DOBLETE DE MESSI En el cierre de la 31ª fecha de La Liga de España, Barcelona goleó 5-2 como local a Getafe con un brillante Lionel Messi, autor de dos goles (llegó a 25 en el campeonato). Sin embargo, el conjunto catalán no pudo descontarle puntos al líder Atlético Madrid, que superó 2-0 a Huesca con un tanto de Ángel Correa. Así, el Colchonero suma 73 unidades; segundo está Real Madrid con 70; y tercero, Barcelona con 68 y un partido menos. PREMIER LEAGUE Ayer se cerró la 32ª fecha con victoria de Leicester, que derrotó 3-0 a West Bromwich y tomó aire en el tercer puesto (zona de clasificación a Champions League). En tanto, hoy continuará la 33ª jornada con el duelo entre Arsenal y Everton.

Breves: Fútbol

23 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar