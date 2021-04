» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 24/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Los indicadores de riesgo no paran de crecer en Campana







El Comité de Crisis COVID-19 volvió a manifestar su preocupación ante el aumento exponencial de contagios, que se vio traducido en siete muertes en una semana. Además, continúan las diferencias entre los informes del Municipio y los datos oficiales de Provincia en cuanto a casos. "Hay más de 800 casos de diferencia acumulada" señalaron. Integrantes del Comité de Crisis COVID-19 de nuestra Ciudad volvieron a expresar su preocupación y definieron a la situación local como "de extrema gravedad", al conocerse un nuevo reporte de los indicadores de contagios, que mantienen a nuestra ciudad en una "zona roja". Tal como vienen señalando, los indicadores epidemiológicos tienen dos mediciones principales: la razón de los casos, y la incidencia, definida por la cantidad de contagios en las últimas semanas. El primero de éstos arroja un cociente cercano a los 2 puntos (1.9 para ser exactos, cuando el máximo recomendable es de 1.2), mientras que el segundo (la incidencia) no debiera superar los 150 casos cada 14 días, y en total acumula 1035 casos cada 100.000 habitantes (es decir, cerca del 600% de exceso). Ante este panorama, desde el Comité de Crisis local volvieron a resaltar las diferencias entre los casos contabilizados por el Municipio, y los registrados por el Sistema SISA (que lleva el registro a nivel nacional, y cuya carga es oficial y obligatoria). Según el parte Municipal, se contabilizan 71 casos positivos en las últimas 24 horas, mientras que en el registro provincial la cantidad de positivos asciende a 115. La brecha entre casos Provinciales y Municipales es aún mayor si se contabiliza desde el inicio de la pandemia: "según la gestión Abella tenemos 8322 casos, contra 9184 de Provincia" indicaron. "Son más de 860 casos de diferencia negativa que posee Campana. Es fundamental contar con información precisa de la realidad en nuestra Ciudad, y tomar acciones de manera urgente para evitar un colapso sanitario, que puede traducirse en más víctimas fatales" expresaron, en relación a las siete muertes consignadas esta semana.

