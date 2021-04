» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 24/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Zárate:

Muy enojados, dueños de bares y cervecerías de Zárate cuestionaron las medidas restrictivas de la gestión Cáffaro y advirtieron que no podrán seguir operando si deben cerrar a las 19 horas. El crecimiento de los contagios de COVID-19 en Zárate motivó esta semana que el intendente Osvaldo Cáffaro solicitara a Provincia el retroceso de su ciudad a la Fase 2. Sin embargo, algunos comerciantes se manifestaron en contra de las nuevas restricciones. Un grupo de dueños de bares y cervecerías hicieron público su malestar. En conferencia de prensa, acusaron a los políticos de la vecina ciudad de "no haber hecha nada durante 10 meses" para evitar que la pandemia los obligue a cerrar su puertas nuevamente. "La verdad que (el retroceso a Fase 2) fue un golpe muy duro porque ya veníamos con problemas. Cerrar a las 23 horas de por sí es muy temprano para un negocio gastronómico. Como sabemos, en Argentina salimos a cenar tarde y los negocios no son de horario corrido sino cortado", expresó Diego Lipszyc, propietario de la cervecería Barlovento. Hasta Fase 3, los locales gastronómicos de Zárate podían permanecer abiertos hasta las 23. Ahora el horario de funcionamiento se redujo 4 horas, pudiendo solo además recibir clientes en lugares al aire libre. "Es un golpe de gracias que nos dan, hoy por hoy Barlovento no va a abrir al público", lamentó Lipszyc. "No lo vamos a hacer porque a las siete de la tarde el 80 por ciento de las personas todavía están trabajando". El comerciante criticó las declaraciones del intendente Cáffaro con las que intentó justificar el retroceso a Fase 2. Sostuvo que la posición del Municipio respecto a la circulación nocturna es desacertada porque "a partir de las ocho de la noche Zárate es un pueblo fantasma", con el poco movimiento de personas siendo "en auto y son en mayoría parejas" que comparten una burbuja. "Lo único que logran con esto es darle un golpe de gracia a los lugares gastronómicos", advirtió el dueño de Barlovento. Para este sector, volver a operar con fuertes restricciones como las que sufrieron el año pasado amenaza su supervivencia. En ese sentido, Luciano Breglia de Bebedero Club se preguntó "qué hicieron los políticos de la ciudad durante los 10 meses del año pasado durante los que no trabajamos con normalidad para que hoy pudiésemos hacerlo". "¿Qué hicieron en esos 10 meses para que yo pudiera seguir trabajando, para que los proveedores me sigan vendiendo y sigan trabajando? No hicieron nada. Seguimos teniendo seis camas dijeron el otro día. Creo que es mi casa hay seis camas. ¿Cómo vamos a tener esta cantidad para 140 mil habitantes? ¿Y nos piden a nosotros cerrar? Ellos tiene que cerrar e irse, porque posta que es ridículo", manifestó el comerciante, visiblemente ofuscado por la situación. El intendente Cáffaro le solicitó a la provincia de Buenos Aires que Zárate sea incluida entre los municipios del AMBA que regresaban a Fase 2, luego de haber sido exceptuada de la medida junto a Campana, Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Brandsen. Las nuevas restricciones incluyen la suspensión de las clases presenciales, el cierre de los comercios a las 19 horas y el aforo en espacios cerrados dentro de bares y restaurantes, la suspensión de todo tipo de evento, la inhabilitación de gimnasios y ferias y la suspensión de toda actividad deportiva colectiva. Ayer el vecino municipio informó 108 nuevos casos confirmados de COVID-19 y una persona de 98 años fallecida.

