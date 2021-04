» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 24/abr/2021 de La Auténtica Defensa. La UV Más Campana presentará una resolución para acompañar el reclamo de kiosqueros escolares







Son más de 7 mil trabajadores afectados en la provincia de Buenos Aires, quienes están esperando que se homologue el protocolo. Incluso, ya han recurrido a la Justicia. "En nuestra ciudad son muchas las familias que se ven perjudicadas por esta situación", señaló el concejal Axel Cantlon. Con las particularidades propias de cada establecimiento, el inicio del ciclo lectivo 2020 generó el regreso de las clases presenciales en el actual contexto de pandemia. Sin embargo, quienes no pudieron volver fueron los responsables y trabajadores de kioscos y buffets escolares de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el protocolo de trabajo dentro de los colegios todavía no fue homologado por el Consejo Federal de Educación, aparentemente por dilaciones de la Directora de Cooperación Escolar. Incluso, los referentes de los kiosqueros escolares han presentado decenas de denuncias ante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y, también, particularmente contra Rosana Merlos, Directora de Cooperación Escolar. Incluso, en algunos municipios como Mar del Plata, el reclamo se ha judicializado. Según se detalló, son alrededor de 7 mil los trabajadores afectados en toda la provincia de Buenos Aires, quienes llevan prácticamente 17 meses sin su principal actividad laboral. Ante esta situación, desde la UV Más Campana adelantaron que presentarán ante el Concejo Deliberante un proyecto de resolución pidiendo acompañar el reclamo de los kiosqueros escolares. "En nuestra ciudad son muchas las familias que también se ven perjudicadas por esta situación", explicó el concejal Axel Cantlon, quien reveló que ha estado contacto con representantes campanenses del sector. "Me han comentado que el protocolo de trabajo ya ha sido aprobado en otras provincias como Santa Fe, Mendoza y Santiago del Estero y también en la Ciudad de Buenos Aires y que ha recibido el apoyo de entidades como la Asociación de Colegios Privados. El protocolo no implica la entrada de proveedores a las escuelas y remarca la sanitización de la mercadería, el distanciamiento social y el uso de barbijo", explicó Cantlon. "Teniendo en cuenta esto y que, en nuestra ciudad, así como en gran parte de la provincia, la presencialidad se ha mantenido, creemos que es urgente que se efectúen las acciones pertinentes para que el protocolo sea finalmente homologado en la provincia de Buenos Aires y este sector pueda recuperar su fuente de trabajo", cerró el concejal de la UV Más Campana.

Los kiosqueros escolares de la provincia de Buenos Aires llevan prácticamente 17 meses sin actividad laboral.



La UV Más Campana presentará una resolución para acompañar el reclamo de kiosqueros escolares

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar