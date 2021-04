» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 24/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Imputaron a Sigman por el contrato para obtener vacunas de AstraZeneca







Es a raíz de una denuncia presentada el jueves pasado en la Justicia Federal por la compra a través del laboratorio mAbxience y que también incluye al presidente Alberto Fernández, a González García y a Vizzotti. El empresario farmacéutico Hugo Sigman fue imputado en el marco de una denuncia sobre el contrato del Estado con el laboratorio mAbxience por la demorada provisión de vacunas de la firma AstraZeneca, en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta al país. Se trata de dosis que aún no llegaron a la Argentina y en la misma presentación judicial están involucrados, además de Sigman, el presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Salud Ginés González García y la actual titular de esa cartera, Carla Vizzotti. La denuncia, que fue radicada el pasado jueves y acusa al empresario farmacéutico de haber cobrado de parte del Estado 60 millones de dólares para traer al país vacunas de AstraZeneca que aún no llegaron, quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y es instruida por el fiscal Guillermo Marijuan. Fuentes cercanas a la investigación dijeron este viernes por la tarde que a la imputación de Sigman se suma un pedido para realizar operativos en el Ministerio de Salud y en el laboratorio mAbxience, propiedad del empresario, para obtener la documentación sobre la compra. El expediente se inició con la denuncia presentada ante la Justicia Federal por Josefina de Elizalde, en representación de un espacio identificado como "Acción Conjunta Republicana", por los cargos de "malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos". "Estamos efectivamente investigando la contratación de AstraZeneca con el Estado nacional a raíz de la denuncia de un particular", dijeron fuentes cercanas al expediente, que confirmaron la imputación de Sigman. La Fiscalía solicitó operativos en la empresa y en la cartera de Salud de la Nación "para obtener los contratos y las constancias de pago y/o transferencias". "En este momento se entregan órdenes de presentación para que cumplan con la entrega de estos documentos", dijeron este viernes por la tarde las fuentes consultadas. La denuncia, contra el presidente Fernández, González García y Vizzotti, incluye también a la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y al subsecretario de Gestión Administrativa de esa cartera, Mauricio Monsalvo. A Sigman se lo acusa de haber cobrado de parte del Estado 60 millones de dólares para traer vacunas del laboratorio Astra Zeneca, algo que hasta el momento no ocurrió, en el marco de la pandemia de coronavirus. El "caso Sigman" escaló con el pasar de los meses sin vacunas y luego que un funcionario del Ministerio de Salud reconociera en una reunión con diputados que efectivamente el Estado argentino le pagó el 60 por ciento del contrato que firmó con su socia AstraZeneca por las 22 millones de dosis que nunca llegaron a la Argentina.

