Al lobo se le cayó la piel de cordero

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Es inocultable el escalofriante aumento de contagios y muertes y el muy cercano colapso del sistema sanitario que de seguir como estábamos la semana pasada no habría camas para atender a los pacientes infectados con el covid-19 como de las otras patología que requieran urgente atención. Ante esta situación el gobierno nacional impuso más restricciones mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para tratar de no terminar como vemos en otros países donde se producen muchísimas muertes por no poder atender a quienes necesiten de internación. De las pocas certezas que tenemos de esta pandemia es que la circulación de las personas es la principal causa de contagio y es ahí donde apunta el mencionado DNU y que incluye la no presencialidad en las escuelas del AMBA y que los alumnos continúen aprendiendo y los docentes enseñando en forma virtual. En esta Argentina que no deja de sorprendernos, a veces para bien y otras para mal, observamos atónitos el desproporcionado conflicto suscitado entre el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la presencialidad en las escuelas porteñas. No nos debe sorprender que Horacio Rodríguez Larreta insista en dirimir las cuestiones políticas en los tribunales del poder judicial confiando que los jueces sigan siendo sus aliados. Todo parece indicar que el otrora dialogador y sensato ha sido cooptado por el ala bolsonarista de Juntos por el Cambio. Es muy probable que al lobo se le haya caído la piel de cordero. Es alarmante comprobar que hay casi tantas interpretaciones en la aplicación de las leyes como jueces incluso en las determinaciones de las jurisdicciones y por lo tanto cual es la competencia de cada uno. Así vemos como un tribunal local porteño actúa por encima de los juzgados federales. Esto ha dado lugar a una exacerbación de la autonomía capitalina que la acerca a la pretensión independentista de Alfredo Cornejo para Mendoza. Resulta curioso que los camaristas porteños que dictaminaron que es de vital importancia la presencia de los alumnos en las escuelas hayan actuado y firmado de manera virtual. Como de costumbre un caso más de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Sorprende escuchar a los distintos sectores asegurar que en sus lugares no se producen contagios. Si en ningún lugar se contagian las personas debemos preguntarnos: ¿de donde surgen tantos contagiados? Es evidente que por sus intereses económicos o partidarios son muchos los que nos están mintiendo. Es lamentable que se use a los estudiantes en una pelea de un sector cuyo único objetivo sea conseguir votos en un año electoral. ¿Recién ahora les interesa la educación después de haberla desfinanciado groseramente? Es llamativo el doble discurso del empresario Claudio Belocopitt dueño de la prepaga Swiss Medical quien declaró "Están pelotudeando en la cubierta del Titanic". Recordemos que también es dueño del canal de televisión América que es uno de los mayores reservorios del negacionismo anticuarentena. Como el tero pone los huevos en un lugar y grita en otro. Debemos reconocer que esta estrategia no es exclusiva de Belocopitt sino que es habitual en el empresariado. En forma recurrente nos vuelve a la memoria la frase de Oscar Wilde, "La realidad supera la ficción". O aquella otra que escuchamos hace tiempo que dice: "Que sainete se perdió Vacarezza". Lo realmente lamentable e indignante es que esto ocurra en medio de una pandemia que está causando estragos en la salud y la vida de muchos miles de ciudadanos. La duda que nos queda es si no terminan de entender de que se trata una pandemia o les importa mucho menos que sus negocios. De lo que no hay duda alguna es que nos tenemos que cuidar realmente.

