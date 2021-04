» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 24/abr/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 11)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas: Prevención del Delito. Acciones dirigidas a las víctimas. Dentro de lo que se denomina tipología bidimensional de la Prevención del delito debemos tratar en principio aquello que afecta a la víctima, como principal receptora de las actividades a desarrollar, y entre ellas el entorno de desarrollo del delito; las circunstancias que contribuyen a que sea más fácil de atacar y emboscar. Este espacio debemos contemplarlo en tres etapas específicamente diferenciadas en Primarias, Secundarias y Terciarias. En las primarias, debemos considerar buscar mejores diseños de espacios públicos, y realizar campañas de concientización para mejorar su uso y utilización. Una de las consideradas debe ser cuidar el estado de las especies arbóreas o arbustos que se encuentran en las veredas, y cuando no tienen una poda racional y asiduamente, puede brindar lugares donde se escondan posibles malvivientes. Para evitar esta posible circunstancia, se considera que los arbustos no deben tener una altura mayor a los 0,60 metros, y las ramas de los árboles no deben estar por debajo de los 2 metros de altura a contar desde la vereda. Eso evitaría que se transformen en lugares desde los que se podría tranquilamente acechar a un distraído transeúnte. Dentro de las medidas secundarias a usarse en este grupo, es el análisis de la prevención del riesgo de ser victimizados, con uso de buena iluminación de sectores oscuros y evitar que se proyecten sombras hacia distintas áreas. La mayor o menor realización de cambios o medidas anexas de protección se derivarán de acuerdo a la predicción y medición del riesgo de victimización existente. Consumado algún hecho, se hablaría de las medidas terciarias necesarias de compensación o reparación de daños causados; promover iniciativas de formación u otra índole para los grupos de victimización repetida. Lo que se consideraría el apoyo a las víctimas. Debemos tener en cuenta que una de las características de la prevención exige un especial conocimiento de la situación ambiental en la que se desarrolla el delito, por lo cual es importante tomar una serie de medidas dirigidas a formas altamente específicas del delito que involucren las técnicas de dirección y gestión del diseño o manipulación del ambiente inmediato en que estos delitos suceden, mediante un modo sistemático y permanente como forma de reducir las oportunidades, tal como son percibidos por un amplio conjunto de los ofensores. No hay que olvidar, que lo desarrollado en esta columna referido a las víctimas, corresponde ser usado también bajo los mismos ítems de acciones primarias, secundarias y terciarias, refiriéndolos a los otros dos componentes de esta trilogía de la Prevención del Delito, que se complementa con las acciones orientadas a la "Comunidad / Barrio," y también a las que corresponderían al "Ofensor," lo que trataremos en próximas notas. Algunas técnicas de intervención de posible aplicación 1. Uso de circuitos cerrados de televisión 2. Rediseño de la iluminaria pública 3. Rediseño de la vigilancia policial 4. Modificaciones arquitectónicas en determinadas viviendas/complejos habitacionales 5. Desramados 6. Cambios de paradas de transporte público 7. Disminución de acceso a determinadas a calles Es importante recordar que en estas etapas el Estado deberá estar presente en la coordinación de todas las tareas que deberán ser ejecutadas en forma simultánea. Fuente: Políticas Públicas de Seguridad. Prevención del Delito. J. Carreras, APPS.-







