» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 24/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 24 de Abril







DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS Instituido en el año 2007 a través de la Ley Nº 26.199, en este día se conmemora el Genocidio Armenio, primer genocidio del siglo XX, "con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro". A su vez, en esta jornada se reflexiona sobre las consecuencias de la intolerancia y el racismo incentivando el respeto entre las personas y los pueblos. El Genocidio Armenio fue perpetrado por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano entre los años 1915 y 1923; en la noche del 23 de abril y la madrugada del 24, las autoridades otomanas detuvieron y deportaron a los máximos líderes religiosos, políticos e intelectuales armenios para, posteriormente, asesinarlos. El pueblo armenio sufrió deportaciones masivas, secuestros, torturas y violaciones; forzados a caminar por el desierto sirio muchos murieron por inanición y enfermedades. Se estima que 1.500.000 armenios y, en menor medida, asirios y griegos fueron asesinados. Desde Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA) informaron que a partir del año 1965 esta fecha dejó de ser un día de luto para transformarse en una expresión de compromiso con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio de la ONU del año 1948, con el propósito de que el Genocidio Armenio no sea olvidado.



ENZO FRANCESCOLI DEBUTA EN RIVER Hace 38 años Enzo Francescoli vestía por primera vez la camiseta de River en la victoria 1 a 0 frente a Huracán. Proveniente de Montevideo Wanderers (Uruguay), el "Príncipe" debutó profesionalmente a los 19 años y salió subcampeón del Campeonato Uruguayo 1980 antes de arribar a "El Millonario". Aquella tarde de domingo, Francescoli entró al campo de juego de "El Monumental" con la camiseta número 10 y estuvo a punto de convertir su primer gol pero el travesaño se lo negó: "Traté de disfrutarlo, pero fue un partido con muchos nervios. Tuve el apoyo de mis compañeros, el cuerpo técnico e incluso el público […] Pero por dentro sabía que tenía un recorrido largo por delante" dijo el uruguayo a "La Página Millonaria". Ese día el conjunto de José Varacka ganó 1 a 0 por un gol en contra de Marcelo Bottari. Con el correr de los años, el "Príncipe" se convirtió en uno de los máximos ídolos de River al consagrarse campeón del Campeonato de Primera División 1985/86, el Torneo Apertura (1994, 1996 y 1997), el Torneo Clausura (1997), la Copa Libertadores (1996) y la Supercopa Sudamericana (1997).



SE LANZA "SOME MIGHT SAY" Un día como hoy en el año 1995, "Oasis" lanzaba el sencillo "Some might say". Perteneciente al álbum "(What´s the story) morning glory?" (1995) y compuesta por Noel Gallagher, la canción fue la primera de la banda en llegar a lo más alto de las listas del Reino Unido: "Tan pronto como escribí ´Some might say´, estaba seguro de que sería un éxito y tenía razón. Nunca tuve la más mínima duda" dijo Gallagher.



Efemérides del día de la fecha, 24 de Abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar