Breves: Deportivas

LOS ANDES, A LA CIMA En el inicio de la 8ª fecha del Apertura de la Primera B Metropolitana, Los Andes venció ayer 2-1 como local a Comunicaciones y alcanzó a Defensores Unidos en lo más alto de la tabla. Además, también ayer, Fénix le ganó 2-1 a Villa San Carlos. Hoy juegan: Argentino de Quilmes vs UAI Urquiza y Acassuso vs Deportivo Merlo.



BATALLA CAMPAL Por la 9ª fecha del Apertura de la Primera C, San Martín de Burzaco consiguió ayer su primera victoria del campeonato al superar 3-2 como visitante a Berazategui en un partido que terminó con una batalla campal entre jugadores y allegados a ambos planteles. También ayer: Dock Sud 1-1 Luján. Hoy juegan: Real Pilar vs Victoriano Arenas, Laferrere vs Midland, Ituzaingo vs Deportivo Español y L.N. Alem vs Sportivo Italiano. GOLEARON LAS XENEIZES Por la cuarta fecha de la Primera A Femenina de AFA, Boca Juniors goleó ayer 6-0 a Lanús y consiguió su tercera victoria consecutiva. Así se mantiene con puntaje ideal y llegó a la cima de la Zona A con 9 unidades. OTRA DE SAMPAOLI Por la 34ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Olympique de Marsella sumó una nueva victoria al vencer 3-1 como visitante a Reims. Así, el conjunto que dirige Jorge Sampaoli llegó al quinto puesto del campeonato. Hoy, Paris Saint Germain tendrá la posibilidad de llegar a la cima si vence como visitante a Metz (12.00; ESPN). TÍTULO EN JUEGO Bayern Munich podrá asegurar hoy su noveno título consecutivo de la Bundesliga en caso de vencer como visitante a Mainz 05 por la 31ª fecha del certamen. NI PEQUE NI DELBO Por los Cuartos de Final del ATP 500 de Barcelona, Diego Schwartzman no pudo aprovechar su ventaja de 5-2 en el tercer set y cayó ayer 6-4, 3-6 y 7-5 con el español Pablo Carreño Busta. En tanto, en los Cuartos de Final del ATP 250 de Belgrado, Federico Delbonis quedó eliminado al perder 4-6, 6-1 y 7-5 con el japonés Daniel Taro. Así, los únicos argentinos que llegaron con vida al fin de semana están en el circuito Challenger: en Salinas (Ecuador), Camilo Ugo Carabelli jugará ante el chileno Nicolás Jarry en semifinales, mientras en Tallahassee (Estados Unids), Facundo Mena se medirá ante el estadounidense Jenson Brooksby por el pase a la final. CICLÓN, A SEMIS San Lorenzo de Almagro venció ayer 98-78 a Instituto de Córdoba y barrió 2-0 la serie de Cuartos de Final de la Liga Nacional de Básquet. Su rival se definirá en tercer juego, dado que San Martín de Corrientes niveló ayer su duelo ante Regatas Corrientes al imponerse 94-92 en el segundo juego de la serie. La otra semifinal ya tiene protagonistas: Quimsa de Santiago del Estero y Boca Juniors.

