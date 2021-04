Anoche, en el inicio de la fecha, Godoy Cruz venció a Central Córdoba.

Por la 11ª fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Boca Juniors visitará a Huracán desde las 18.00 horas en un partido que puede ser fundamental para para encaminar su clasificación a la etapa final del certamen. En cambio, una derrota lo pondría en una situación apremiante.

Para este encuentro, Miguel Ángel Russo volverá a contar con Carlos Tevez en la alineación titular, mientras que la gran novedad es que sumó a la convocatoria al delantero Cristian Pavón.

Hoy, además, también jugarán: Patronato vs Sarmiento (desde las 13.30), Argentinos Juniors vs Banfield (15.45) y Unión vs Independiente (21.00).

En tanto, ayer comenzó la fecha con victoria de Godoy Cruz, que superó 1-0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero. De esta manera, el conjunto de Mendoza llegó a los 15 puntos, misma cantidad que posee San Lorenzo de Almagro, que actualmente ocupa el cuarto puesto de la Zona A.