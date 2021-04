» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 24/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para visitar mañana a San Telmo







Bajo las órdenes de Martín Piñeyro, el plantel realizará hoy su último entrenamiento. El DT interino analiza cambios en la formación titular y sumaría juveniles a la convocatoria. Al mismo tiempo que hoy estará comenzando la séptima fecha de la Primera Nacional, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento con vistas al encuentro que disputará mañana domingo como visitante frente a San Telmo. Los jugadores Violetas vienen trabajando desde el lunes bajo las órdenes de Martín Piñeyro, quien quedó a cargo del equipo interinamente tras la salida de Felipe De la Riva y antes de la asunción de Marcelo Franchini. Y en las prácticas de fútbol que desarrolló jueves y viernes, el DT probó diferentes variantes en cuanto a nombres y sistemas tácticos, dejando algunas certezas y también varios interrogantes para lo que será su tercer encuentro al frente del equipo de nuestra ciudad. En el arco seguirá Emanuel Bilbao, mientras en defensa no estará nuevamente Zaid Romero (positivo de coronavirus), por lo que la dupla central estaría conformada por Maximiliano Pollacchi y Rodrigo Cáseres. En el lateral derecho continuaría Franco Flores, mientras en el izquierdo aparece una duda: Fernando Bersano tuvo un buen debut ante All Boys, pero vale recordar que Facundo Rizzi se ganó en su momento la titularidad en Villa Dálmine a partir de la confianza que le dio Piñeyro en su anterior interinato. En el mediocampo estarían las principales incógnitas, dado que jugadores como Ataliva Schweizer y Marcos Sánchez, aunque asoman con piezas claves de la conformación del plantel, se han mostrado lejos del rendimiento esperado en estas primeras fechas. Entre los relevos, quienes se han desempeñado habitualmente como volantes centrales están Agustín Stancato y el juvenil Gino Olguín, dos que todavía no han debutado en Primera. Otras alternativas serían los ingresos de Leandro Larrea y Tomás Garro y la posibilidad de que Laureano Tello (uno de los más regulares que ha tenido el Violeta en este arranque) juegue más cerrado. Finalmente, en el ataque, el DT interino sostendría a la dupla conformada por Alejandro Gagliardi y Sergio Sosa y mantendría a Luciano Vázquez en el banco de suplentes, donde agregaría sangre juvenil: Lucas Cajes y Agustín Ayala serían parte de la convocatoria para visitar la Isla Maciel el domingo. "Luquitas" Cajes ya ha firmado contrato profesional y lleva dos temporadas entrenando con la Primera División, mientras Ayala es un jugador ofensivo categoría 2002, desequilibrante por su gambeta, que fue subido esta semana por Piñeyro junto a Lucas Muñoz y Valentín Albano. En el entrenamiento de este sábado quedaría más clara la formación que piensa el entrenador para visitar mañana domingo a San Telmo desde las 15.30 horas, siempre con la ilusión de darle a Villa Dálmine la primera victoria de este campeonato.

EL ENTRENADOR INTERINO PROBÓ VARIANTES DURANTE LA SEMANA, PRINCIPALMENTE EN EL MEDIOCAMPO. Hoy se juegan seis partidos de la Zona B Este sábado comenzará la séptima fecha de la Primera Nacional y por la Zona B están programados seis encuentros: All Boys vs Gimnasia de Jujuy (14.00; TyC Sports), Tristán Suárez vs Instituto (15.00), Almagro vs Guillermo Brown (15.00), Ferro Carril Oeste vs Barracas Central (15.30), Defensores de Belgrano vs San Martín de San Juan (16.00; TyC Sports) y Santamarina vs Brown de Adrogué (21.00; TyC Sports). En tanto, por la Zona A, el necesitado Temperley (acumula cuatro derrotas consecutivas) recibirá a Estudiantes de Buenos Aires desde las 15.30 horas. FALLECIÓ "EL TIGRE" SAUCEDO Estuvo tres temporadas en Villa Dálmine y logró dos ascensos. Anotó 43 tantos y todavía es uno de los diez máximos goleadores de la historia Violeta. El viernes comenzó con una tristísima noticia para el pueblo Violeta: durante la madrugada, Sergio Antonio Saucedo sufrió un paro cardíaco en su casa en Zárate y falleció a los 61 años de edad. "El Tigre" se inició en Defensores Unidos, pero dejó un enorme recuerdo en Villa Dálmine, donde logró dos ascensos a la Primera B con catorce años de diferencia: el primero en 1982, cuando marcó 16 goles en 34 partidos; y el segundo en 1995/96, cuando anotó 19 tantos en 30 cotejos. Además, también fue parte de la temporada 1996/97 (8 conquistas en 19 encuentros). Así, con 43 goles en total es uno de los diez máximos artilleros de la historia Violeta. En su carrera tuvo tres pasos diferentes por CADU (donde se retiró en el año 2000) y también jugó en Quilmes, Chaco For Ever y Rivadavia de Baradero. Además, tuvo experiencias en Ecuador (Deportivo Quito, donde fue goleador del torneo de 1984, y Liga de Portoviejo), Portugal (Sporting Lisboa, Sporting Braga y Sporting Covilha) y México (Cobra de Ciudad Juárez). Saucedo dejó un gran recuerdo en Mitre y Puccini, tanto entre los simpatizantes como entre sus compañeros y entrenadores, quienes ayer escribieron sentidos mensajes en las redes sociales al enterarse de su fallecimiento. "Fue el compañero más ganador que tuve", remarcó Walter Nicolás Otta en su cuenta de Facebook. "Me generó mucho dolor esta noticia. Tantas batallas, tantos momentos lindos y tantos recuerdos se me vienen ahora a la cabeza. Te fuiste pronto gruñón, te voy a extrañar mucho", agregó el actual DT de Atlético Rafaela, quien compartió equipo con "el Tigre" en aquel ascenso de la temporada 1995/96.

