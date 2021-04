» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 24/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Falleció "el Tigre" Saucedo







Estuvo tres temporadas en Villa Dálmine y logró dos ascensos. Anotó 43 tantos y todavía es uno de los diez máximos goleadores de la historia Violeta. El viernes comenzó con una tristísima noticia para el pueblo Violeta: durante la madrugada, Sergio Antonio Saucedo sufrió un paro cardíaco en su casa en Zárate y falleció a los 61 años de edad. "El Tigre" se inició en Defensores Unidos, pero dejó un enorme recuerdo en Villa Dálmine, donde logró dos ascensos a la Primera B con catorce años de diferencia: el primero en 1982, cuando marcó 16 goles en 34 partidos; y el segundo en 1995/96, cuando anotó 19 tantos en 30 cotejos. Además, también fue parte de la temporada 1996/97 (8 conquistas en 19 encuentros). Así, con 43 goles en total es uno de los diez máximos artilleros de la historia Violeta. En su carrera tuvo tres pasos diferentes por CADU (donde se retiró en el año 2000) y también jugó en Quilmes, Chaco For Ever y Rivadavia de Baradero. Además, tuvo experiencias en Ecuador (Deportivo Quito, donde fue goleador del torneo de 1984, y Liga de Portoviejo), Portugal (Sporting Lisboa, Sporting Braga y Sporting Covilha) y México (Cobra de Ciudad Juárez). Saucedo dejó un gran recuerdo en Mitre y Puccini, tanto entre los simpatizantes como entre sus compañeros y entrenadores, quienes ayer escribieron sentidos mensajes en las redes sociales al enterarse de su fallecimiento. "Fue el compañero más ganador que tuve", remarcó Walter Nicolás Otta en su cuenta de Facebook. "Me generó mucho dolor esta noticia. Tantas batallas, tantos momentos lindos y tantos recuerdos se me vienen ahora a la cabeza. Te fuiste pronto gruñón, te voy a extrañar mucho", agregó el actual DT de Atlético Rafaela, quien compartió equipo con "el Tigre" en aquel ascenso de la temporada 1995/96.



EN 1982, SAUCEDO CONVIRTIÓ 16 GOLES EN UN VILLA DALMINE QUE COMPARTIÓ CON CHIQUIN PORTILLO, EL BETO MARTÍNEZ Y EL TANO MAZZEO.



