P U B L I C



El intendente encabezó una reunión de Gabinete este sábado y luego actualizó la situación de la pandemia en conferencia de prensa. Señaló que no es alta la ocupación de las camas de terapia intensiva (UTI) en el Hospital. Este sábado por la mañana los integrantes del Gabinete municipal mantuvieron una reunión en el edificio de la nueva biblioteca. Encabezada por el intendente Abella, el conclave sirvió para actualizar los números de la pandemia en Campana, repasar la situación del sistema de salud y analizar cambios en el presupuesto municipal, con mayores recursos siendo transferidos a la lucha contra el coronavirus. Así lo informó el propio jefe comunal al término de la reunión en ronda de prensa, durante la que dejó claro que su gobierno "va a defender la continuidad de la Fase 3 siempre y cuando el sistema sanitario lo soporte". Además, adelantó que el Municipio tomará "todas las acciones que no tengan que ver con frenar la economía" para "no perjudicar a las personas que salen a trabajar", al tiempo que les pidió a los vecinos "no salir a realizar actividades recreativas". "Defendamos la Fase 3 porque le da la posibilidad a muchos campa-nenses de trabajar y eso va a permitir que pasemos este año tan complicado. No nos olvidemos que hay una inflación del 5 por ciento mensual, que la economía a los argentinos y campa-nenses nos golpea permanentemente. Tenemos que enfrentar un mix entre el COVID y llegar a fin de mes. Y debemos hacerlo sin provocar que el sistema sanitario se sature", expresó. Abella compartió cifras que revelan un sector de la salud presionado, aunque no en emergencia. Precisó que el 60 por ciento de las camas de terapia intensiva (UTI) del Hospital están ocupadas, aclarando que es un indicador "muy variable". Celebró que se sumen 17 camas de internación clínica para pacientes leves en la ex Sociedad Cosmopolita para descomprimir al nosocomio local. Y adelantó que la salud pública de Campana recibirá un 10 por ciento más de presupuesto que lo definido a fines del año pasado. En ese sentido, sostuvo que Campana "está en una situación expectante" en la que "no nos sobra mucho pero estamos en un lugar que nos permite ir para adelante".

"Vamos a defender la Fase 3 siempre y cuando el sistema sanitario lo soporte", aseguró Abella APOYO PRIVADO Consultado por el stock de oxígeno medicinal en el Hospital Municipal San José, el jefe comunal recordó la importante inversión que el Municipio junto a la empresa Tenaris realizaron en 2020. "Gracias a la inversión que hicimos el año pasado entre el Municipio y la empresa Tenaris tenemos un muy buen sistema en el Hospital para darle oxígeno a pacientes que lo necesitan, una rama central que lleva el oxígeno desde fuera del Hospital hacia todas las habitaciones", destacó el intendente. Según se informó en aquel momento, el proyecto buscó aumentar la capacidad del sistema de soporte de camas UTI. Para eso incrementó el caudal y presión del aire comprimido, mejoró la infraestructura eléctrica y reemplazó el sistema de acumulación de oxígeno medicinal. Ahora Abella adelantó que se está analizando extender esa red de cañerías hasta la Guardia, con el objetivo de poder asistir con oxígeno medicinal a pacientes que lleguen en emergencia.





El Intendente actualizó la situación de la pandemia en conferencia de prensa.

Abella:

"Vamos a defender la Fase 3 siempre y cuando el sistema sanitario lo soporte"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar