Fue anoche, cerca de las 20. El motociclista fue trasladado hasta el Hospital. Un joven se trasladaba anoche por el boulevard Sarmiento hacia Perón en su Honda Wave S cuando a la altura de la plaza 1ero. de Mayo colisionó con un Alfa Romeo Giulietta que realizaba la maniobra de ingreso a Sarmiento en dirección al centro. Tras la colisión, el motociclista finalizó cayendo en un extremo de la plaza con cierta fortuna, ya que no encontró otro vehículo en su camino a pesar de haberse cruzado de mano. El móvil 1 del SAME se hizo presente en el lugar y trasladó al joven quien presentaba golpes de consideración hasta el Hospital San José donde fue asistido y en primera instancia al parecer no corría mayor peligro. En la escena del accidente se hizo presente personal de Comando Patrulla asignado a la Zona 4 y los padres del muchacho, quienes retiraron la moto luego de intercambiar información con el titular del Alfa Romeo.

El Alfa Romeo perdió una óptica y parte del paragolpes delantero.





Luego de impactar con el automóvil, el motociclista se cruzó de mano.



Colisión entre auto y moto en la Plaza 1º de Mayo

