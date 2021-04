» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Martín Piñeyro realizaría un solo cambio en la formación titular: Larrea por Schweizer. El encuentro se juega en la Isla Maciel desde las 15.30 horas. Con el ciclo de Felipe De la Riva ya terminado y el de Marcelo Franchini a punto de comenzar, Villa Dálmine se presentará hoy como visitante frente a San Telmo por la séptima fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Bajo la dirección técnica del interino Martín Piñeyro, el Violeta buscará en la Isla Maciel su primera victoria del campeonato para ponerle punto final a una racha en la que, hasta el momento, ha acumulado cinco empates y una derrota. Un triunfo hoy le permitiría al plantel sacarse de encima una pesada mochila y, además, le devolvería confianza como para arrancar de la mejor manera a trabajar con Franchini para consolidar una hipotética recuperación. O sea: el encuentro que se disputará hoy desde las 15.30 horas en el estadio Osvaldo Baletto de la Isla Maciel, con arbitraje de Sebastián Zunino, tiene un enorme valor anímico para el equipo de nuestra ciudad. Los jugadores entrenaron desde el lunes con Piñeyro, quien solo introduciría una variante en la formación titular: ingresaría Leandro Larrea y saldría Ataliva Schweizer. Esto generará que Laureano Tello juegue en una posición más central, acompañado en esa zona por Germán Díaz. Así, el mediocampo Violeta tendrá mayor verticalidad, especialmente por el sector derecho, por donde Larrea será carta de desequilibrio. A su vez, Tello le aportará otra intensidad en torno al círculo central. Mientras que, sin Schweizer, el equipo perderá a un jugador que colaboraba mucho en el juego aéreo. De esta manera, la formación de Villa Dálmine esta tarde sería con Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Fernando Bersano; Leandro Larrea, Laureano Tello, Germán Díaz, Marcos Sánchez; Alejandro Gagliardi y Sergio Sosa. La nómina de convocados la completan Lucas Bruera, Santiago Moyano, Ataliva Schweizer, Tomás Garro, Franco Costantino, Luciano Vázquez y los juveniles Eduardo Vallejos, Lucas Cajes y Agustín Ayala (primera citación para el atacante categoría 2002 que fue subido esta semana por Piñeyro). Por su parte, San Telmo también llega a este compromiso en busca de la recuperación. No porque haya tenido un mal arranque de campeonato, sino porque el pasado domingo fue goleado 5-0 por San Martín de San Juan. Como local se encuentra invicto, con dos empates y una victoria en la Isla Maciel. Para este encuentro, el entrenador Pablo Frontini realizaría dos modificaciones: Rodrigo Depetris por Lucas Melgarejo y Javier Velázquez por Thomas Amilivia. Por ello, el Candombero formaría con Alan González; Lucas Arce, Lucas Meza, Héctor González, Franco Quiroz; Damián Toledo; Esteban Rueda, Alexander Zurita, Ramiro López, Rodrigo Depetris; y Javier Velázquez.



LEANDRO LARREA JUGARÍA COMO MEDIOCAMPISTA EXTERNO POR DERECHA EN SU RETORNO A LA TITULARIDAD. PRIMER DUELO EN LA PRIMERA NACIONAL Por Gustavo Belsué Villa Dálmine y San Telmo se medirán hoy por primera vez en el marco de la Primera Nacional. Hasta el momento, han disputado 30 encuentros, con un balance totalmente nivelado: cada uno ganó 10 partidos (empataron los 10 restantes) y cada uno marcó 40 goles. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 14 veces: el Violeta se impuso en 8 ocasiones (25 goles) y San Telmo en una (14 goles). Empataron 5 partidos. COMO LOCAL SAN TELMO. Jugaron 16 encuentros: San Telmo ganó 9 (26 goles) y Villa Dálmine venció en 2 (15 goles). Empataron 5 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El martes 11 de septiembre de 2012, por la 7ª fecha de la Primera B Metropolitana 2012/13, San Telmo se impuso 2-0 en la Isla Maciel. EL ULTIMO ENCUENTRO. El martes 26 de febrero de 2013, por la 28ª fecha de la Primera B Metropolitana 2012/13, Villa Dálmine se impuso 3-1 con goles de Damián Salvatierra, Gastón Sánchez y Cristian Taborda. APOSTILLAS: Villa Dálmine suma dos derrotas consecutivas visitando a San Telmo. La última victoria en esta condición se remonta al sábado 12 de agosto de 1995, cuando por la 3ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C se impuso 2-0 con un doblete Sergio Antonio Saucedo, quien falleció este viernes 23 de abril a causa de un paro cardíaco, a los 61 años de edad. MAXIMOS GOLEADORES: Por Villa Dálmine, Juan Carlos Domínguez (5), Sergio Antonio Saucedo (5) y Francisco Ramón Portillo (4); y por San Telmo, Ernesto Fabián Cardozo (6) y Osvaldo Nicolás Calabró (4). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER TRIUNFO VISITANTE El 23 de octubre de 1982, por la 36ª fecha del Campeonato de la Primera C, Villa Dálmine se impuso 3-2 sobre San Telmo en un partido clave camino al ascenso que conquistaría dos fechas después. El Violeta sumaba 50 puntos y San Telmo, 48; y tras el triunfo, el equipo de nuestra ciudad quedó como único líder por el empate de Defensores Unidos. La figura de la cancha fue Francisco Ramón Portillo, autor de los tres tantos de Villa Dálmine. Y la síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: SAN TELMO (2): Eduardo Morán; Pedro Sánchez, Jorge Troncoso (Fernando Dellepiani), Nicola Ramírez López y Carlos Bonavolontá; José González, José Luis Landolfi y Juan Antonio Cardozo; José Vidalino Báez, Sergio González y Daniel Rojas. DT: Eduardo Curia. SUPLENTES: Osvaldo Miranda, Carlos Gómez, Rolando Turi y Vicente Robledo. VILLA DALMINE (3): Rubén Darío Lergen; Juan José Díaz, José Luis Schaer, José Maidana y Edgardo Pulimeni; Hugo Sosa (Mario Contte), Néstor Sassone y Francisco Ramón Portillo; Narciso Gallardo, Juan Alberto Martínez y Carlos San Martín (Sergio Saucedo). DT: Adolfo Vázquez. SUPLENTES: Ángel Eduardo Cisneros, José Correa y Esteban Mazzeo. GOLES: PT 13m Troncoso (ST) y 15m Portillo (VD). ST 8m y 18m Portillo (VD) y 33m Cardozo (ST). CANCHA: San Telmo. ÁRBITRO: Juan Carlos Rúas. QUEDÓ EN LA ANTEÚLTIMA POSICIÓN Un gol de Almagro en tiempo adicionado salvó ayer a Villa Dálmine de quedar en la última posición de la Zona B de la Primera Nacional. Hoy, con sus 5 unidades, el Violeta solo supera a Guillermo Brown de Puerto Madryn (4), que finalmente igualó 2-2 con el Tricolor de José Ingenieros. Claro está: el panorama puede cambiar abruptamente para el equipo de nuestra ciudad en caso de vencer este domingo a San Telmo, dado que llegaría a los 8 puntos, se metería entre los diez primeros (podría avanzar hasta el 8º puesto incluso) y quedaría a solo tres unidades del cuarto lugar. Este sábado, además, All Boys venció 1-0 como local a Gimnasia de Jujuy y alcanzó en la cima a los dos líderes, que juegan hoy: Independiente Rivadavia visita a Deportivo Morón (14.00; TyC Sports), mientras Güemes recibe en Santiago del Estero al Atlético Rafaela de Walter Nicolás Otta desde las 20.00. La jornada de ayer de la Zona B se completó con Tristán Suárez 2-2 Instituto, Santamarina 0-0 Brown (A) y Ferro Carril Oeste 2-1 Barracas Central. En tanto, por la Zona A, Temperley volvió al triunfo al vencer 3-2 como local a Estudiantes de Buenos Aires. Hoy jugarán: Deportivo Maipú vs Alvarado (15.45) y Belgrano vs Nueva Chicago (16.00; TyC Sports). Mañana lunes se disputarán los cinco encuentros restantes: Gimnasia (M) vs Atlanta, Deportivo Riestra vs Chacarita, Agropecuario vs Tigre, Estudiantes (RC) vs Mitre (SdE) y San Martín (T) vs Almirante Brown.

