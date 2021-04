» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Un compromiso con la producción, la educación y el trabajo

Por Sergio Roses











Sergio Roses

La sociedad está cansada de una pandemia que se ha extendido ya demasiado, y cuyos efectos continuaran aun despues que haya pasado, algo que hoy no sabemos cuándo ocurrirá. A nivel personal debemos procurar que este cansancio no nos haga bajar los brazos, en particular en cuanto a los cuidados que exige la situación. Hoy, más que nunca, debemos redoblar los esfuerzos en todas las actividades que realizamos, para priorizar el cuidado personal, tanto en casa como en el trabajo. La evolución de los contagios y la falta de un panorama claro acerca del plan de vacunación requieren extremar las precauciones. Una persona sola no puede controlar totalmente su exposición a los riesgos en materia de salud, porque la misma depende del entorno social y sanitario en el que se desenvuelve. Pero si en los ambientes en los que actuamos, sean nuestras casas, el colegio o el trabajo, se promueven conductas seguras en los grupos con los que interactuamos, mejor será nuestra capacidad de maniobra. Campana no es una isla. Pero es nuestro metro cuadrado. Hasta el dìa de hoy, con dificultades, y con un empeño notable de nuestra gente (siempre hay excepciones), se ha logrado mantener un nivel de actividad económica muy singular, en el contexto de la región denominada corredor norte. No hay forma de salir de esta crisis si no es a través de la producción y el trabajo. No hay plan social ni estamento del Estado que pueda sostener una ayuda económica que compense lo que se deja de facturar o el salario que se deja de ganar. Tampoco hay plan educativo que pueda complementar el impacto de las clases no presenciales, sobre todo en los niveles iniciales y primarios de educación. En este contexto, cuesta mucho entender la postura de municipios vecinos y de sectores políticos locales, que hacen apología del cierre de actividades frente a la falta de una estrategia sanitaria y de control eficaz, un plan de vacunación desconocido, y la ausencia de iniciativa en materia económica y educativa. Los negocios están resentidos. Muchos sectores están al borde del colapso, tratando de evitar un cierre definitivo. Empresa que se pierde no se recupera a corto plazo. Es imperioso transparentar y avanzar en un plan de vacunación, y dar a conocer un plan integral de gestion de la crisis y dar previsibilidad para que las familias y los negocios puedan tomar decisiones. La Pandemia fue imprevista y su evolución permanece incierta. Eso no es excusa para tomar decisiones. En este aspecto, es necesario que se adopte un compromiso con la producción, la educación y el trabajo, dando a conocer que si se respetan los protocolos sanitarios no habrá cierre de actividades. Esta decisión simple a nivel nacional y provincial, va a permitir que las familias y las empresas planifiquen un poco mejor en estos tiempos de incertidumbre. No es mucho, pero sería un gran avance. De las crisis se sale hacia adelante. Sergio Roses - Contacto: espacioplural@outlook.com

