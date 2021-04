Detallan los servicios a empresas de la Dirección de Empleo del Municipio

La Secretaría de Desarrollo Económico informó sobre los servicios a empresas y comercios de la ciudad que se llevan adelante a través de la oficina de Empleo. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio informaron sobre los servicios a empresas y comercios de la ciudad que se llevan adelante a través de la oficina de Empleo. Entre ellos, el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses, y la directora de Empleo, Magali Serra, destacaron: - Programas en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTE&SS) Procuran potenciar la empleabilidad de los jóvenes y, en particular, el logro de su primera experiencia. Entre estos programas se destacan: - Entrenamiento para el trabajo (EPT) Este Programa tiene el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados y contribuir al fortalecimiento de la productividad y competitividad de las empresas. El programa orienta y acompaña a las empresas para que entrenen a los jóvenes en los puestos que necesitan. Luego tienen la posibilidad de incorporar a esos aprendices ya entrenados. Durante el desarrollo del proyecto no se establece un vínculo laboral, sino un Acuerdo de Entrenamiento entre las partes. El pago al empleado corre totalmente por cuenta del MTE&SS para unidades de hasta 5 empleados, y a mayor cantidad de empleados la empresa aporta una parte que no excede del 50% del ingreso. Este programa está dirigido a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y a trabajadores desocupados – sin trabajo formal registrado- de 18 años hasta 24 años de edad, que estén adherido al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Constituye una herramienta efectiva en costos para que las empresas puedan identificar candidatos para futuras vacantes. - Programa de Inserción Laboral (PIL) Este Programa es una línea de promoción al empleo asalariado, y brindan incentivos económicos a las empresas para que contraten trabajadores desocupados e incrementen su dotación de personal. Cuando una empresa incorpora trabajadores desocupados a través del PIL y los registra, recibe una ayuda económica del Ministerio que es un aporte al salario neto del trabajador contratado. La empresa se hace cargo de completar la diferencia para alcanzar lo que corresponde de acuerdo al Convenio Colectivo correspondiente a su sector de actividad. Este programa beneficia a Micro, pequeñas, medianas y/o grandes empresas. - Reclutamiento y Selección La oficina de Empleo brinda además un servicio gratuito de búsqueda para aquellas empresas que necesitan incorporar trabajadores. A partir de la solicitud del empleador, se desarrolla un perfil y se inicia un proceso de selección que incluye distintas fuentes, como una base de datos que contiene información de presentaciones espontáneas (vecinos que envían sus CVs), y de participantes de los distintos cursos y programas desarrollados por la Secretaría. De ser necesario, se publican avisos, sin costo para el empleador. La Oficina lleva adelante las primeras entrevistas, y envía a la empresa una terna de candidatos para su selección final. "El equipo de Empleo está a disposición de las empresas de Campana para asistirlos con estas y otras herramientas", destacó Roses. Las empresas interesadas en acceder a estos servicios deben contactarse con la Dirección de Empleo, sita en Castelli 333 o al 15-672659.



Detallan los servicios a empresas de la Dirección de Empleo del Municipio

