Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/abr/2021 de La Auténtica Defensa.







Los ediles visitaron la oficina que comenzó a operar un mes atrás a fin de solucionar de forma pacífica conflictos entre vecinos. Los concejales de Juntos por el Cambio visitaron el Centro de Mediación Comunitaria que fue creado por la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio para poder resolver diversas situaciones problemáticas que suceden dentro de la comunidad. En el encuentro, tomaron conocimiento sobre las distintas tareas que lleva adelante la oficina, siempre buscando contribuir en la disminución de la conflictividad barrial comunitaria generando más y mejores instancias de resolución pacífica y participativa de los problemas. En este marco, el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano y la abogada y Mediadora Comunitaria, Raquel Abdul, explicaron que se trata de un trámite gratuito, confidencial y voluntario para la resolución de algún problema vecinal que no esté judicializado y que no esté relacionado en cuestiones familiares, ni penales. Desde que iniciaron –un mes atrás- reciben a personas que acuden allí cuando necesiten saldar una diferencia de manera pacífica y desean preservar la convivencia vecinal, ante la imposibilidad de resolverlo por sus propios medios. "Es muy importante que exista un ente que facilita la comunicación entre las partes y procura que los propios interesados puedan lograr acuerdos mutuamente satisfactorios", sostuvieron los ediles tras la reunión. Por otra parte, celebraron que este programa contribuye significativamente con la disminución de cualquier factor que pueda constituir un hecho de conflicto al no haber sido abordado a tiempo.





Los concejales de Juntos por el Cambio visitaron el Centro de Mediación Comunitaria



Concejales de Juntos por el Cambio visitaron el Centro de Mediación Vecinal

