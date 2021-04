» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Química de Reyes







Nuestra región es un polo químico y petroquímico muy importante. Pero la especialidad también es demandada por industrias siderúrgicas y del ramo alimenticio. En esta nueva edición del Suplemento Cultura y Educación de LAD, un recorrido por la tecnicatura secundaria química que ofrece la EST Nº1 "Luciano Reyes", la única de la ciudad. Saber y hacer. El conector nunca fue más importante. La química estudia cómo cambia la materia, lo que demanda entender el proceso y estar condiciones de replicarlo. Ambos aspectos son indisolubles. Pensemos lo que sucede en los grandes laboratorios de las industrias de la región, donde ingenieros, licenciados y técnicos químicos están a cargo de complejos ensayos, conjugando a un tiempo conocimientos y precisión. La fórmula para una inserción laboral exitosa. Campana, Zárate, Escobar y Pilar representan uno de los polos químicos y petroquímicos más importantes del país. Aquí tienen operaciones varias empresas que forman parte de la CIQyP, la cámara que nuclea al sector. Air Liquide, Pampa Energía, Bunge, Cabot, Monsanto, Praxair, Agrofina y Arauco, por nombrar algunas. También pisa fuerte la refinería Axion energy, uno de los principales empleadores de la región. Pero la especialidad es requerida asimismo desde las siderúrgicas y automotrices -en cuyas de acerías, tratamientos térmicos y terminaciones están involucrados procesos químicos- así como las industrias del rubro alimenticio. "Puedo decir que tengo ex alumnos trabajando como jefes de departamento, supervisores y técnicos en distintas empresas de la región", asegura con orgullo Analía Grappa, coordinadora de la especialidad Química de la Escuela Secundaria Técnica Nº1 "Luciano Reyes" de Campana. La única que ofrece esta formación en la ciudad. Los técnicos químicos tienen amplitud de coordenadas por las cuales ejercer su profesión. Desde laboratorios hasta la gestión de sistemas de calidad, seguridad y ambiente, pasando por compras de insumos, desarrollo de producto y asesoramiento técnico a clientes. Esta "versatilidad" -el término que elige Grappa- se traduce en una especialidad de cuatro años de duración que combina la enseñanza de ciencias básicas -matemática, física, química y biología- con ciencias aplicadas como organización industrial, química industrial, control de procesos y aplicaciones y planificación de procesos productivos. La formación se completa con prácticas en los tres laboratorios (de química general, orgánica y microbiología) con los dispone la institución, "equipados -comenta la docente e ingeniería química- con un nivel de tecnología comparable al que poseen empresas de la zona". Allí los estudiantes se entrenan en técnicas analíticas instrumentales, habilidades muy demandadas por el mercado laboral. Estos espacios de entrenamiento tuvieron una puesta en valor hace poco tiempo para brindar más seguridad y comodidad a la comunidad de la escuela. No hay educación de calidad sin docentes comprometidos con su tarea. Para la especialidad Química de la Luciano Reyes esa premisa es uno de sus pilares. Basta con ver cómo los profesores bucearon en la web para encontrar alternativas virtuales a las prácticas en los laboratorios físicos durante la pandemia. Terminaron usando el de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. "Es un grupo muy activo de trabajo -destaca la vicedirectora Cecilia Paternoste-. Están muy comunicados, incluso en las vacaciones están pensando actividades. Es un grupo estable, de profesores con muchos años en la escuela y que tienen la camiseta súper puesta". Este plantel enlaza mejor no con cualquier tipo de estudiante. "La orientación es para chicos curiosos, que sean creativos, con gana de aprender y a quienes les guste experimentar. Es una propuesta maravillosa para un chico o una chica que tenga este perfil, el cual terminan potenciando desde todas la materias", remarca Anahí Moyano, también vicedirectora de la EST Nº1. Señala además que la orientación es una de las más diversas en cuanto a género de toda la escuela. Una vez egresados, los técnicos químicos pueden aspirar a una rápida salida laboral y seguir avanzando en su formación a través de algunas de las carreras disponibles en la zona. Las más elegidas son ingeniería química (UTN), profesorado (Instituto 15) e ingeniería en alimentos, con sus primeros años pudiéndose cursar en la sede regional de la Universidad Nacional de Luján. Estas son apenas tres posibilidades dentro de un universo académico muy variado, más aún si se cuenta con chances de estudiar en institutos y universidades del AMBA y otras partes del país. Durante el sexto año de la tecnicatura secundaria, los estudiantes de Química son desafiados con un proyecto de factibilidad para la instalación de una planta industrial. Solo se les informa el tipo de producto a fabricar, nada más. Los resultados son presentados luego ante un público que incluye docentes y directivos de la escuela junto a profesionales de las empresas de la región. Una vidriera para mostrar lo que saben. Y lo que pueden hacer.

En 2018 alumnos de la especialidad Química de la Luciano Reyes construyeron y pusieron en marcha una planta potabilizadora de agua que se encuentra operando en el sector insular. Fue en el marco del programa GEN Técnico de Tenaris.











