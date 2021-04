La ex ministra de Seguridad tiene resuelto ser candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por el distrito porteño, pero en paralelo construyó un espacio político en la provincia de Buenos Aires que orbita alrededor de su figura, y que apunta a disputarle lugares en las listas al sector de María Eugenia Vidal. Bullrich interpreta que en la provincia hay un vacío de representación del electorado que sostiene posturas opositoras más radicales, y que a grandes rasgos coincide con la mirada del macrismo duro. Días atrás, la jefa del partido amarillo lanzó la agrupación "Somos Equipo PRO", que debutó con una declaración política en las redes sociales, firmada por 300 dirigentes PRO. "Somos Equipo PRO" está integrado por dirigentes de peso como el senador nacional Esteban Bullrich y el ex secretario de Medios Públicos Hernán Lombardi, además del ex secretario de Seguridad Interior de Cambiemos, Gerardo Milman, mano derecha de Patricia. En la lista de firmas también aparecen diputados nacionales como Pablo Tonelli y Pablo Torello, la dirigente especialista en Seguridad Florencia Arietto, y el ex diputado Eduardo Amadeo. "Somos un equipo de militantes del PRO que cree en un partido de representación de las ideas que nos constituyen; en la acción transformadora de la política que no cambia los principios por los instrumentos; las ideas por las encuestas ni las acciones transformadoras por marketing", sostuvo en el documento de la corriente interna, para diferenciarse de otros vertientes del partido y de Juntos por el Cambio.



Patricia Bullrich en la puja interna con Vidal por las listas en la Provincia

