» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Algunos detalles en las noticias de la semana

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

- Números preocupan-tes fueron difundidos el día lunes en un informe del Iaraf que cuenta que entre marzo de 2017 y 2021 los precios de los alimentos en nuestro país subieron un 335,2%. Liderando los aumentos las frutas, carnes y -en tercer lugar- el grupo del café, té, yerba y cacao. Las carnes y sus derivados tuvieron la mayor incidencia sobre la inflación general. La región más perjudicada fue el Noreste. Aún no se confirman los rumores que indican que el gobierno evalúa elevar los impuestos a las exportaciones de alimentos, rubro que junto con la electrónica e insumos industriales puntuales empujaron el alza del 4,8% mensual del IPC en marzo. - El martes el presidente lanzó un programa de 87.000 créditos -a tasa 0%- para la refacción o construcción de viviendas nuevas cuya peculiaridad -además del importante volumen que atañe mayormente a la refacción- es que las cuotas ya no estarán ligadas a la inflación sino al aumento de los salarios: más precisamente al aumento de los salarios que hubo cinco meses antes la cuota en consideración; así lo establece el nuevo coeficiente Hog.ar que se pone en marcha. El costo fiscal del programa es equivalente al involucrado en el proyecto de Ganancias para los trabajadores; otra vez $ 40.000 millones. El objetivo del gobierno es lanzar 264.000 soluciones habitacionales este año. - El miércoles el Tesoro realizó la segunda licitación de deuda pública en el mes, conformada por seis instrumentos con vencimientos en 2021 y 2022. Se reabrieron las letras (Lede y Lepase) con plazo al 30 de julio y 30 de septiembre de 2021, también la letra ajustable por CER con vencimiento en abril del 2022 (con la que se captó casi $55.000 millones) y el Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija que vence en mayo de 2022. En la primera oferta había captado menos de lo buscado de modo que esta performance resultó un alivio. El próximo miércoles realizará otra licitación para completar el fondeo necesario: $125.000 millones. En lo que va de abril logró un financiamiento neto por $74.390 millones. - Los empleados de la salud pública de Añelo, Neuquén, cumplieron este miércoles una semana de cortes en las rutas 7 y 17 que comunican a los principales yacimientos de Vaca Muerta pero la protesta data de más de un mes, en reclamo por aumentos salariales del 40% dado que en 2020 les congelaron el sueldo. Se trata de una zona muy rica del país y en el fondo el planteo es distributivo. Los medios de prensa calibran las pérdidas de las petroleras: YPF, Tecpetrol, Pan American, entre otras. La empresa del grupo Techint está casi paralizada. Se descuentan pérdidas en el abastecimiento de gas para este invierno, este shock se suma a un desempeño magro respecto a lo ratificado por las compañías en el marco del Plan Gas. El gobierno provincial aún no generó respuestas. - El jueves INDEC difundió su Informe mensual sobre el Intercambio Comercial Argentino; un dato llamativo (publicado por el presidente en su cuenta de Twitter) fue el aumento interanual del 30,5% en las exportaciones de marzo, que fue récord en cinco años. Las mismas se explicaron mayormente por las manufacturas de origen agropecuario, especialmente vinculadas con la soja y (más atrás en el ranking) el ganado bovino. También aumentaron las ventas de maíz, trigo y automóviles (con destino a Brasil). Las importaciones también crecieron en magnitud récord un 68,7% interanual, desde el gobierno usaron la cifra para desmentir que hubieran restricciones al comercio y para especificar que la economía crece. Los insumos y bienes de capital para la industria fueron los más dinámicos. - Como había sido anticipado, el Ministerio de Desarrollo Productivo firmó (el jueves) un acuerdo con la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas (Afarte) para mantener los precios de venta vigentes al primero de abril hasta el 31 de octubre próximo (y el acuerdo podría prolongarse a noviembre). Los productos alcanzados serán televisores, celulares, microondas y aires acondicionados. A través del SIPRE serán informados los precios de referencia, junto con otras variables como stocks y producción mensuales. Además se incorporaron los celulares, cuyo precio no sobrepase los $50.000, al Ahora 12. Las marcas involucradas son Motorola, Carrier, Nokia, Daewo, Hyundai, Phillips, Samsung, entre otras.

El Presidente lanzó un programa de 87.000 créditos -a tasa 0%- para la refacción o construcción de viviendas



Opinión:

Algunos detalles en las noticias de la semana

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar