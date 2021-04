» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Sol Calle: "No se trata de fase 2 o fase 3, sino de la vida o la muerte"







La Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, le propuso al Intendente "volver a poner en el centro de la pandemia, a la vida". "Se confunde a la sociedad cuando pedimos minimizar la circulación, para cuidar la economía. Hay que bajar la circulación, para salvar vidas" afirmó. Finalmente, el Intendente Municipal, Sebastián Abella, encabezó una conferencia de prensa por la mañana, y grabó un mensaje por la tarde, pero sus palabras volvieron a generar nuevos cuestionamientos luego de pedir limitar la movilidad para "no perder la fase 3". "En esta nueva etapa de la pandemia, es un error grave medir el estado de crisis sanitaria según el nivel de apertura comercial o incluso de presencialidad escolar" expresó la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, respecto a la insistencia de Abella sobre estos dos factores. "Ayer, el Comité de Crisis informó los nuevos indicadores de estado crítico, que son la razón de los casos y la incidencia. El primero es actualmente de 1.9, cuando el máximo recomendable es de 1.2. Y el segundo indicador no debiera superar los 150 casos cada 14 días y por cada 100.000 habitantes. En total acumulamos 1035 casos, es decir, cerca del 600% de exceso. Ambos datos, prenden sobre Campana un semáforo rojo que realmente nos preocupa" sentenció la edil. Y lamentó la advertencia que hiciera el Intendente a la población, sobre la posibilidad de retroceder de fase en caso de no cumplir con las medidas que reduzcan la circulación. "Se confunde a la sociedad y se pone en juego los valores comunitarios cuando pedimos minimizar la circulación, para cuidar la economía. Hay que bajar la circulación, para salvar vidas. No se trata de fase 2 o fase 3, sino de la vida o la muerte" dijo. "Necesitamos ganar tiempo para vacunar e inmunizar" continuó Calle, quien propuso al Intendente Abella "volver a poner en el centro de la pandemia, a la vida". "Debemos ser muy responsables a la hora de enviar un mensaje a la comunidad. La última semana sufrimos un vecino muerto por día, ¿no es la vida el bien superior que debemos proteger? Es fundamental que alcancemos un mínimo nivel de consenso para superar esta crisis sanitaria juntos. Pero siempre, primero la vida. Estoy convencida que falta menos, y que, si estamos unidos, vamos a salir adelante" cerró Sol Calle.

