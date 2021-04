Se presentaron los "almacenes populares" con productos a precios accesibles

El Diputado Nacional Carlos Ortega, junto a la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, visitaron uno de los almacenes itinerantes donde los vecinos podrán acceder a productos de la canasta básica a precios accesibles. Finalmente se realizó la presentación de uno de los almacenes itinerantes donde vecinos y vecinas de nuestra ciudad podrán encontrar productos de la canasta básica a precios accesibles, y los cuales se distribuirán en cada lugar de nuestra ciudad, de acuerdo a un cronograma público informado periódicamente. En el barrio Lubo, acompañaron el lanzamiento el Diputado Nacional del FDT Carlos Ortega, la concejal Romina Carrizo, junto al presidente Nacional de la Mesa de la Economía Social y Popular Juan Carlos Sanchetta, integrantes de Asamblea Cristiana Campana, y Guillermo Varela, dirigente de la organización social local. "Traer programas de gobierno que benefician a nuestros vecinos y vecinas es fundamental, porque entendemos la situación de muchas familias campanenses y nos comprometemos con eso" afirmó la Concejal Carrizo, quien agregó: "Sabemos que estos programas surgen porque no basta criticar las especulaciones en la cadena de comercialización de los productos alimenticios, sino que hay que actuar para generar inclusión e igualdad". La edil señaló también que "hace más de un mes nos reunimos con autoridades para planificar esto y organizar la logística, y no queríamos generar falsas expectativas con una foto de reunión que al vecino y vecina no le genera nada inmediato. Por eso estamos orgullosos del gran esfuerzo y compromiso del equipo y de la Asamblea Cristiana para que sea una realidad". Para finalizar, el Diputado Nacional Carlos Ortega manifestó: "Este programa genera trabajo a vecinos con unidades productivas directas, además de la posibilidad de que pequeños productores locales se sumen para poder insertar sus productos fácilmente al mercado local. El objetivo es abastecer los almacenes itinerantes como cualquier otro fijo que desee recibir los productos para revender a precios acordados, estamos achicando la brecha en una cadena de comercialización que muchas veces castiga el bolsillo de las y los consumidores de productos esenciales". Días y horarios para los almacenes Luego de la presentación de productos se dio a conocer el cronograma de los almacenes itinerantes impulsados por la Mesa de la economía social y popular MESyP, junto a la Asamblea Cristiana de nuestra ciudad, donde los vecinos encontrarán productos de la canasta básica a precios accesibles. La información fue proporcionada por la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, quien expresó: "Esta semana, los vecinos y vecinas de Barrio Lubo, San Cayetano y San Felipe podrán encontrar y abastecerse de productos de almacén, frutas, verduras y panificados, a un precio más accesible, para aliviar la economía de cada familia". Según detalló la edil, los almacenes funcionarán desde las 9 y hasta las 13 hs, y estarán dispuestos el 26/4 en Calle La Rioja y Modarelli (Barrio Lubo), el 28/4 en Polideportivo Dellepiane y colectora Norte (Barrio San Cayetano), y el 30/4 en calle Andrés del Pino y Perito Moreno (Barrio San Felipe). "Es un momento muy difícil y debemos acompañar las necesidades de aquellos que más sufren las consecuencias de la crisis, agravada por la pandemia. Por eso es importante generar ideas y proyectos que ayuden, como en este caso, a quienes ofrecen productos esenciales, y a quienes los consumen" finalizó Carrizo.

Los vecinos encontrarán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Se presentaron los "almacenes populares" con productos a precios accesibles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar