Efemérides del día de la fecha, 25 de Abril

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL En este día se fomenta el respeto de los derechos de los niños y se concientiza acerca de la necesidad de no naturalizar el maltrato como una opción de crianza y las consecuencias del mismo en los infantes. El maltrato infantil es una problemática mundial que causa graves consecuencias en la vida de las víctimas; el mismo abarca el maltrato psicológico y físico, el abuso sexual, la negligencia y la explotación comercial o de otro tipo "que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder". Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estudios internacionales revelaron que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres sufrieron abusos sexuales en su infancia; asimismo, estima que anualmente son asesinados 41.000 menores de 15 años. Sobre esto último, cabe agregar que esta cifra subestima la magnitud del problema puesto que muchas muertes son atribuidas erróneamente a caídas, ahogamientos, quemaduras y otras causas. Los adultos que sufrieron maltrato infantil corren mayor riesgo de sufrir problemas mentales, conductuales y físicos.



HURACÁN SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA ARGENTINA 2014 Hace 6 años Huracán vencía a River 1 a 0 y se consagraba campeón de la Supercopa Argentina 2014. El equipo dirigido por Néstor Apuzzo e integrado por Eduardo Domínguez, Lucas Villarruel, Patricio Toranzo y Ramón Ábila, arribó a esta competencia tras vencer a Rosario Central 5 a 4, desde el punto de penal, y consagrarse campeón de la Copa Argentina 2013-14. Por su parte, el conjunto de Marcelo Gallardo salió campeón de la Copa Campeonato de Primera División 2013-14. El partido se disputó en el Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) frente a 25.000 espectadores. A los 21 minutos del primer tiempo, el chileno Edson Puch convirtió el gol del triunfo, sin embargo, en el transcurso del partido el arco defendido por Marcos Díaz estuvo "amenazado" por Rodrigo Mora y Fernando Cavenaghi. A pesar de su excelente desempeño el arquero expresó: "No hay figura, la figura fue el equipo, somos todos". Por su parte, Apuzzo manifestó: "Estos jugadores van a ser históricos de verdad, van a tener 70 años y los van a reconocer en la calle como campeones".



"BLINDING LIGHTS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2020, el sencillo "Blinding Lights" de "The Weeknd" destronaba a "Toosie Slide" de Drake del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "After Hours" (2020) y compuesto por el cantante canadiense junto a Ahmad Balshe, Jason Quenneville y Max Martin, la canción es acerca de querer ver a la persona que amas que incluso estando ebrio nada te detiene: "Estás conduciendo hacia esta persona y estás cegado por las farolas, pero nada puede evitar que intentes ir a verla porque estás muy solo. No quiero promover la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el tono oscuro".



25 de Abril

