La armónica es un instrumento de viento del grupo de viento de madera y metal, con lengüetas individuales por cada nota musical. Se toca respirando sobre uno de sus agujeros individuales o sobre múltiples agujeros a la vez, ya sea aspirando o espirando. La presión causada por aspirar o espirar en las cámaras de las lengüetas causa que la lengüeta o lengüetas vibren creando sonidos. Hechas de latón (aleación de zinc y cobre o acero). Cada lengüeta está sujeta con remache en uno de sus lados y suelto en el otro extremo, siendo el extremo suelto el que vibra y crea el sonido. Además cada una tiene un tono individual. Cada tono está determinado por el tamaño de la lengüeta, las más largas producen un sonido profundo y bajo mientras que las más cortas producen uno más agudo. Hay muchos tipos de armónicas: diafónicas, cromáticas, trémolo, orquestales, bajo, etc. Uno de los cientos mejores armonicistas del mundo fue Larry Adler. En Argentina a fines de los años 40, uno de los mejores fue Hugo Díaz, en la actualidad lo son León Gieco, Conejo Jolivet, Mariano Massolo y el inefable Franco Luciani entre otros. La armónica también es el instrumento más vendido de la historia de la humanidad y el primer instrumento en ser tocado en el espacio. Tuve a los 14 años una Honner Alemana voces de bandoneón, que compré en Casa América (Capital Federal) en el año 1955. Saqué varios temas que tocaba en el camión repleto donde nos dirigimos junto a la Agrupación Tradicionalista "Centauros de la Patria" de la vecina localidad de Zárate, al "Rodeo" en ese entonces en El Palomar, donde durante el día, disfrutamos en payadas, canciones criollas, bailes tradicionales, junto a la jineteada, pialada de animales, boleada de ñandúes y la peligrosa "Maroma". Pasaron muchos años y mi armónica descansaba en mi mesa de luz hasta que mis pequeños hijos la inutilizan por completo. Pasaron varios años y a los 50, se me dio por volver a la música; increíble pero volví a comprar una cromática china marca Tower en nada comparable a la anterior y al probar su sonido, aparecieron como a los 14 años, Paisaje de Catamarca, La jota cordobesa, Pájaro Campana y alguna más. Pero no voy a seguir contando de mí, sino que quiero recordar en mi adolescencia a alguien que escuchaba tocar la guitarra que lo hizo desde los 16 años hasta los 70, que tras un accidente no pudo rasgar las cuerdas y necesitando mantener de algún modo su pasión. "Estaba desesperado, la música era mi vida y no podía tocar más, le conté mi pesar a un vecino que tenía una armónica en algún lugar de su casa y me la dio". De forma casera grabó tres temas y el tiempo parecía no haber pasado. Le hizo escuchar ese registro al hombre que le consiguió la armónica y éste le dijo que tenía que tocar para la gente, pero él no quería saber nada. Lo mismo ocurrió cuando acompañó a su nieto, Juan David a una disquería, y ahí sí un encuentro casual lo llevó a tocar en el programa radial "Patio de Tango", de ahí tuvo cientos de alumnos -decía que son pocos, muy pocos los que pueden dominar el instrumento con cierta destreza, es importante tener oído pero l lo indispensable es la buena memoria, porque no hay música escrita. Participó en Torneos Bonaerenses y con su talento ganó viajes a México y España pero pidió que se los dieran a los que terminaron segundos. Estuvo un año en Carlos Paz, pcia. de Córdoba con su mujer María Josefa y su hija Rosa Mary, pero volvió a su querida ciudad, para enseñar y ver a su bisnieta, Camila la hija de su nieta, Cintia. Una mañana me acerqué caminando a su casa de "La Lavalle" a tres cuadras de la mía y le manifesté que quería que me enseñara su técnica, hizo que interpretara un par de temas y me dijo: Andá a practicar que es lo que te falta, tenés más oído que yo! Descansa en paz Hermenegildo Andreoli, querido "Yolindo".

