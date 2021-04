¿Qué es el tinnitus, la condición que afecta la audición de Luis Miguel?

La serie que recorre la vida del reconocido artista muestra la manera en que él comienza a sufrir de esta condición auditiva que es más común de lo que se cree. El tinnitus o acúfeno es descrito por aquellos que lo han sentido como un pitido, zumbido, rugido o siseo, pero con la particularidad de no ser causado por ninguna fuente acústica externa. Es decir que quien lo sufre escucha estos ruidos en uno o ambos oídos y en algunos casos puede percibir que los sonidos están dentro de su cabeza. Algunos estudios han demostrado que afecta a entre el 10 y el 25% de los adultos y hasta el 30% de los mayores de 55 años. Es por ello, que está estrechamente relacionado con la pérdida de audición: el 85% de las personas que lo padecen también declaran haber perdido la audición, y hasta el 86% de los adultos con pérdida auditiva bilateral que deciden recibir un implante coclear tienen acúfenos. El tinnitus no solo es molesto, sino que se ha demostrado científicamente que afecta significativamente a la audición. En casos en que la molestia es pasajera y dura solo unos minutos puede ser considerado normal, pero se vuelve un trastorno cuando se da de manera constante o recurrente, ya que puede causar problemas para dormir, concentrarse y realizar actividades cotidianas. En el caso de Luis Miguel, su condición se desencadenó a partir de un accidente que dañó su oído durante un recital. El Dr. Mario Zernotti, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende de Córdoba y referente de MED-EL explica que, "el tinnitus, acufeno o zumbido siempre es un síntoma, no es una enfermedad en sí misma. Lo que ocurre es que, frente a la exposición a un ruido muy fuerte y causado de golpe, hay células del oído interno que pueden lesionarse. Eso es lo que genera el zumbido que el paciente escucha". El problema se agrava ante la exposición a altos sonidos por tiempo prolongado, ya que según explica el Dr. Zernotti "la información queda guardada en el sistema nervioso central, el zumbido deja de pertenecer al oído y pasa a ser producto de esa grabación que funciona como una memoria, razón por la cual el sonido aparece permanente y principalmente al estar en silencio." En cuanto a tratamientos, existen terapias sonoras de relajación y terapias de reentrenamiento auditivo que dan buenos resultados. En la mayoría de los casos a lo que se apunta no es a eliminar el sonido sino a dar herramientas al paciente para que aprenda a convivir con el zumbido y pueda soportarlo.

Imagen ilustrativa.



¿Qué es el tinnitus, la condición que afecta la audición de Luis Miguel?

