Todos tenemos un propósito en esta tierra, y es: "ser instrumentos útiles en las manos de Dios". Dios es el creador, conoce nuestro valor y desea usarnos como vasos honorables a su disposición. No obstante, la pregunta es: ¿Estamos nosotros dispuestos a convertirnos en esos vasos que Dios desea usar? Existen varios tipos de vasos que nos menciona la Biblia, pero nos enfocaremos en "los vasos de honra", podemos encontrar el sustento Bíblico en (2da Timoteo 2:20) "Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles". Dios nos compara con "vasos", es decir que nos considera instrumentos útiles, para un servicio específico. "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas", (Efesios 2:10). Dios desea que las personas se conviertan en esos vasos de honra, agradables a Él en todo. El desea limpiarnos de toda contaminación, y que estemos dispuestos para toda buena obra. Somos vasos en las manos de Dios, portadores de un tesoro sin igual. No despreciemos el privilegio de servir a nuestro Dios. "… Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros…" (2da Corintios 4:7). Somos vasos de barro, nuestro valor no radica en lo que somos, sino en lo que hay depositado dentro. Nuestra gloria está en Cristo, en su verdad y en la misericordia con la que Él nos ha alcanzado. Convirtámonos en esos vasos honorables que puedan saciar la sed de aquellos que estén sedientos y sin esperanza. Tenemos una misión, y es anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación, apartémonos de todo lo que nos contamina y nos descalifica para llevar a cabo nuestra función. ¡Conviértete en un vaso útil y de virtud! Decídete a ser un Vaso útil, lleno de los valores de Dios. ¿Quieres saber más de Jesús, el salvador? El que puede transformarte en un vaso útil y de honra. ¡Búscalo!, Él, ya te esta buscando a ti. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El vaso que Dios usa"

Por Emilio Camucce

