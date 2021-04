Saber nos hace responsables. Comprometerse y hacer lo correcto siempre tiene la más preciada recompensa en la tierra: la vocación de estar en paz con uno mismo y con los demás. En este cuarto domingo de Pascua, corresponde la lectura del Evangelio según San Juan, Capítulo 10, versículos del 11 al 18: "Yo soy el buen pastor. El buen pastor se desvive por las ovejas. 12 En cambio, el asalariado, que no es verdadero pastor ni propietario de las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, dejando que el lobo haga estragos en unas y ahuyente a las otras. 13 Y es que, al ser asalariado, las ovejas lo traen sin cuidado.14 Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, 15 del mismo modo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. 16 Tengo todavía otras ovejas que no están en este aprisco a las que también debo atraer; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor.17 El Padre me ama porque yo entrego mi vida, aunque la recuperaré de nuevo. 18 Nadie me la quita por la fuerza; soy yo quien libremente la doy. Tengo poder para darla y para volver a recuperarla; y esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre". En este pasaje, Jesús hace una clara referencia a las palabras del Antiguo Testamento atribuidas a diferentes profetas: Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Zacarías, incluso la referencia al pastor está en los Salmos. En el caso de Ezequiel, profeta hebreo que ejerció su ministerio entre 595 y 570 a.C. durante el cautiverio judío en Babilonia, podemos leer: "11 Sí, así ha dicho Dios el Señor: ´Yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas, y yo mismo las cuidaré, 12 tal y como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro". "En relación a la referencia a Ezequiel - reflexiona el sacerdote rogacionista Rufino Giménez- tenemos otro ejemplo de la intención de Jesús de manifestar el cumplimiento de las profecías en su persona: Él es el pastor. Luego, en sus palabras vemos el rol vocacional, desinteresado y amoroso del pastor por quienes necesitan ser guiados aun en los momentos más difíciles y en condiciones en las que su propia integridad está en juego: incluso enfrentando "al lobo" para salvar a su rebaño. Además, en sus palabras Jesús se anticipa una vez más, a los sucesos que finalizarán más adelante con su entrega, juzgamiento, crucifixión y su posterior resurrección… Jesús nos dice: ´Escucharán mi voz´. Uno debe preguntarse también, qué voz está escuchando o qué voz decide escuchar. Atención con el empleado, que no es verdadero pastor ni siente mayor responsabilidad por las ovejas que dice cuidar. ¿A quién o qué estamos escuchando? ¿Cuánto le importamos nosotros en realidad? Jesús se ofrece por la salvación del mundo, se desvive por su rebaño y dispone de su vida con absoluta libertad. Así establece con su rebaño una nueva relación de conocimiento íntimo y de comunión. Un intercambio recíproco de amor que podremos disfrutar sólo con entregarnos a Él. Jesús nos alerta sobre los falsos pastores, responsables del pueblo de Dios, quienes asumen el rol pero sin comprender la trascendencia y responsabilidad de la misión: se ponen al servicio del rebaño pero hasta ahí nomás. Jesús, por el contrario, es el verdadero pastor y como tal el ejemplo a seguir. Conoce a sus ovejas y es reconocido por ellas. Les da el don de una vida trascendente y duradera. Es presencia íntima entre hermanos, el uno con el otro, que lleva a la comprensión, la empatía, el buen trato, la confianza mutua. Comunión de corazón y de pensamiento. Es decir, comunión de vida y solidaridad entre el pastor y el rebaño. Todo esto brota de la fe, y conduce a esa intimidad divina". "El amor que tiene el Buen Pastor supera los confines originales del redil judío, sin hacer distinciones, para formar la única comunidad de los creyentes: un pueblo de Dios a nivel universal. El amor del Buen Pastor no tiene límite: ama a todos y quiere llegar a todos. Es así como en el Capítulo 17, Jesús pide a Dios Padre por los que aún no forman parte del redil "para que conozcan que tú y yo somos uno". En definitiva, dejémonos pastorear por Él, y demos testimonio y ejemplo para los demás. El propio Papa Francisco dijo que quiere más curas "con olor a oveja" y menos con "cara de vinagre". Jesús bendice y santifica a todos los pastores de la iglesia. Justamente, este domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que incluyen también el surgimiento de laicos comprometidos que asuman con responsabilidad y poniendo en práctica lo que han recibido al ser bautizados. Por algo, al finalizar la misa, siempre decimos: ´Envía Señor apóstoles santos a tu iglesia´. Oremos entonces por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y la de laicos comprometidos que desempeñan el sacerdocio común de los fieles. Oremos este domingo especialmente por la inminente ordenación de nuestro querido diácono Rodrigo Golán. San Aníbal María Di Francia, Patrono de las Vocaciones, Ruega por nosotros", concluye el cura párroco de Nuestra Señora del Carmen.

Rufino Giménez, sacerdote rogacionista



Vivir sin cara de vinagre

