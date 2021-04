"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

25 de Abril de 2021 - Año II - Edición Nº 129 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina DOMINGO DEL BUEN PASTOR En el cuarto domingo de Pascua se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales, Religiosas y de Vida Consagrada. Esta jornada del Jesús Buen Pastor nos invita a ver no sólo el corazón del Resucitado, sino también ese corazón que se replica en cada cristiano. Los sacerdotes reflejan y viven ese pastoreo de Jesús. El pastor es el que huele a oveja porque está acompañando la vida de muchos y les ofrece la posibilidad de entrar en comunión con Dios. Sabe escuchar sus problemas y los ayuda a curar sus heridas. En el marco de estas jornadas, los seminaristas nos proponen que les enviemos preguntas a la casilla de mensajes del Seminario en Instagram: https://bit.ly/3eyW8Ci Ellos piensan responderlas en un video. Oremos por las vocaciones, especialmente por nuestros hermanos en el seminario diocesano "San Pedro y San Pablo". También queremos recordar que los seminarios son un lugar de formación, de comunidad y de preparación, que son gratuitos y no tienen financiación estatal por eso necesita del aporte económico para sostener la vida, la formación y el crecimiento de quienes serán los futuros pastores del pueblo de Dios.

DIOS SIEMPRE PERDONA El papa Francisco se sumó el pasado 22 de abril a la conmemoración del Día de la Tierra a través de un video. Después de analizar la interdependencia entre los seres humanos, los seres vivos y el medioambiente, citó un viejo dicho: "Dios siempre perdona, los seres humanos perdonamos de vez en cuando, la naturaleza nunca". "Cuando se desencadena esta destrucción de la naturaleza es muy difícil detenerla", añadió Francisco recordando con esperanza que aún estamos a tiempo y "seremos más resilientes si trabajamos juntos en lugar de hacerlo solos". "La adversidad que estamos viviendo con la pandemia, y que ya sentimos en el cambio climático, debe espolearnos, debe empujarnos a la innovación, a la invención, a buscar nuevos caminos. No se sale igual de una crisis, se sale mejor o peor. Este es el reto, y si no salimos mejor parados, vamos por el camino de la autodestrucción" Finalizó pidiendo a los líderes del mundo que "actúen con valentía, con justicia y para que digan siempre la verdad a la gente, que la gente sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta, cómo proteger el planeta de la destrucción que muy a menudo provocamos".



PRIMERAS COMUNIONES Después de una serie de postergaciones por las restricciones motivadas por la pandemia, los niños de nuestra parroquia pudieron disfrutar de su tan esperada Primera Comunión. La Primera Comunión es un acto de fe en la vida del creyente en Jesucristo que condiciona una serie de compromisos futuros siendo el principal, seguir en adelante participando con cierta regularidad de los sacramentos de la Confesión y Comunión. Este acontecimiento sensibiliza a toda la familia, desde los niños hasta los abuelos, pasando por los padres y catequistas. Todas las celebraciones se realizaron en grupos pequeños y al aire libre, respetando todas las medidas de seguridad sanitaria en las capillas San Martín de Porres y San Juan Pablo II. ¡¡¡Qué la alegría de este día nos acompañe siempre y nos ayude a ser buenos amigos de Jesús!!! El proceso de evangelización sigue adelante con la incorporación de los nuevos catequizando. Todavía se están realizando las inscripciones en catedral y en todas las capillas con la idea de empezar en mayo con la catequesis de iniciación.

Primeras comuniones en Capilla San Martin de Porres

Primeras comuniones en Capilla San Juan Pablo II HORARIOS DE MISAS La Parroquia Catedral Santa Florentina informa a la comunidad que en cumplimiento a las nuevas medidas de prevención de COVID-19 se mantiene los horarios de misa: - Lunes a Sábado - 17:30 hs - Domingos - 11:00 y 17:30 hs Dado que las misas deben ser al aire libre, las mismas se realizarán: Lunes a Viernes frente a la secretaría parroquial Sábado y Domingo: Atrio de Catedral (explanada del templo principal) A las personas incluidas en los grupos de riesgos los invitamos a unirse en oración por las redes sociales. La misas de los fines de semana se transmitirán en directo por el Facebook: Catedral Santa Florentina. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

