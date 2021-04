TURISMO NACIONAL: La categoria llega al autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios durante este fin de semana para desarrollar nueva fecha del campeonato con sus dos clases y un parque interesante. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. MOSTRARSE: Parece ser que Jorge Biggi se mostró muy contento y motivado ante una nota que le desearon para la televisión y el rubio aseguró que estar primero e invicto en el campeonato con su camioneta del 4x4 lo pone en un lugar privilegiado para los periodistas que le deben inevitablemente realizarle un reportaje. Si Coky lo dice!... DESTACADO: Continuando en el mundo del 4x4 para los Jeeps el reconocido Iñaki Murillo, ya terminó su vehículo para la próxima competencia donde lo mas destacado que la llegada de "Poroncho" Yedro como acompañante y navegante en el Jeeps desde la carrera anterior que vino a reemplazar a la señora de Murillo y se bajó de la competencia de común acuerdo con el equipo. Y los derechos de la mujer? TC BONAERENSE: La categoria que se iba a presentar en el autódromo de Arrecifes por el tema de la pandemia ahora se trasladó al escenario de Roque Pérez este fin de semana con todas sus clases por otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PUESTO: Viene de correr en la categoria Kart Plus en el kartódromo Internacional de Zárate y en su clase Tobias Amarillo llegó en el puesto noveno en la final sumando puntos para el campeonato. CONOCER: Días atrás el empresario Juan Carlos Tardito dio a conocer en las redes la nueva tribuna que se colocará en el kartódromo de Zárate próximamente para brindarle una mayor comodidad para quienes utilicen la misma. LLEGAR: En el taller de la calle Coletta donde están los autos del equipo de los hermanos Emma donde se trabajan en los mismos y ya se cree que el auto de Vicky tras el vuelco del Ford Fiesta podrá llegar a la próxima competencia en la ciudad de Rojas. P.A.K.O.: Esta especialidad del karting llega al kartódromo de Luis Di Palma en Ciudad Evita en este fin de semana de máquinas que comienzan desde las 9.30 hs. PODIO: La categoria Prokart desarrolló su fecha del torneo en el kartódromo argentino y en la Clase General el representante local Ignacio Lopez que alcanzó el podio con un tercer puesto en la final. CONFIRMO: Con el motor ya listo y terminado el piloto de Zárate Ivan Gonzalez confirmó que con su Fiat 600 estará en la próxima carrera en la categoria GT900 donde viene participando en la Clase A. RECUPERAR: Luego de un momento difícil por el tema del COVID ya se recuperó y está en plena recuperación Carlos Zanini que pudo superar esta enfermedad y en su casa se va poniendo muy bien. CAMBIAR: Luego de pasar por el karting hasta hace poco tiempo donde ganó campeonatos el campanense Gastón Iglesias tomó la decisión de cambiar de categoria a partir de este mes. SUMARSE: El tema de Iglesias decidió volcarse al auto con techo y se sumará a la categoria Alma más específicamente a la Clase TC 1100 donde ya adquirió un auto. PASADO: La llegada a la categoria tiene que ver un pasado donde su padre José Luis ya corrió en esa clase en su momento y parte tuvo que ver la compra un auto para este emprendimiento. LLEGAR: Lo concreto es que el auto ya está casi listo con un motor que ya esta listo y Enrique Bustos tiene a su cargo el segundo motor que tendrá en el tema del chasis el asesoramiento del Topo Gonzalez y se trabaja para llegar bien para la próxima carrera con una prueba en lo previo. TERCERA: Otro buen trabajo de la joven Constanza Toledo en la carrera de la categoria Kart Plus en Zárate que marca el buen momento de la representante de Campana. ENTRENADO: Si bien no hay competencias para el motocross el piloto local Marcos Garrido venía entrenando de cara al arranque de los campeonatos donde tenia todo armado para volver y deberá esperar que se supere este momento difícil. HERMANO: En cuanto a su hermano Julián viene de sufrir un accidente cuando estaba probando con su moto cayó mal y volvió a sufrir una quebradura que le quitó toda posibilidad y ahora está en repaso y en plena recuperación. DECIMO: Ese que el puesto obtenido por Gastón Gasperini en el autódromo de Colón con su Fiat donde finalmente sumó puntos para el campeonato en la categoria que fiscaliza Fedenor. TRIUNFO: En el kartódromo de Zárate en la Clase Potenciada el triunfo del piloto campanense Sebastian Suarez marcó un buen fin de semana donde sumó puntos para el campeonato. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de los chasis del TC Regional cambiaron de autódromo y la próxima fecha se desarrollará en el escenario de Roque Pérez donde ya en algún momento la categoria se presentó. TRABAJAR: Ya con los temas de índole personal ya todo se encamina para volver a correr en los chasis del Regional y Gastón Fernandez comenzó a trabajar también terminar su casa rodante con la cual irá a las competencias. ARMADO: Ya se está terminando los trabajos en el motor del auto para volver a probar con el Fiat 128 de Silvestre Gallo que de la mano de su motorista Diego Fangio en los próximos dias todo estará armado pensando cuando la categoria retome su campeonato probablemente el próximo mes. GANAR: Los hermanitos Panetta viene de correr en la ciudad de Villaguay donde Santino volvió a ganar y su hermano Bautista quedó en el puesto octavo en la final de la categoria Rotax donde el representante local lidera el campeonato. RESOLVER: El tiempo sin actividad para las categorias que fiscaliza Fedenor le pueden permitir resolver el tema en su equipo entre el chasista y el motorista que están atendiendo el auto de Adriano Zarantonello. PRESUPUESTOS: El pasado fin de semana se desasrrolló otra fecha del campeonato de picadas en San Pedro donde el parque automotor tuvo el parque deseado dado que varios protagonistas no estuvieron presente por diferentes razones aunque lo que mayor como el tema de los presupuestos que se hace difícil para los pilotos. REALIDAD: La realidad que los representantes de esta zona no se los vio a la hora de picar y es probable que algunos de ellos padecieron el tema de tener las cuestiones económicas para tal emprendimiento. PROXIMA: Está confirmado que el próximo 16 de mayo la categoria Tope Race estará desarrollando su próxima competencia en el autódromo de Concepción del Uruguay con todas sus clases. IDEA: En reciente nota para la página de Facebook Rincón Tuerca el oriundo de Córdoba Gerardo Emma aseguró que la idea es hacer todo el campeonato de la categoria de Rally Federal con su Minicooper que ahora se atienda en nuestra ciudad. ACEPTAR: Finalmente habia recibido una propuesta a Enrique Balzano para sumarse a un equipo del Turismo Cuatromil Argentino pero no aceptar porque está abocado a continuar con la estructura que tiene el piloto de Zárate corriendo en dos categorias. PUESTO: Nueva presentación de Juan Carlos Suarez en la categoría Kart Plus donde en la clase potenciada alcanzó el puesto segundo en la final donde una vez mas se va a pelear el campeonato con su equipo como en los últimos tres años. Mirá vos!! PRESIDIR: El Club del Primer Automóvil Argentino está definiendo los pasos a seguir con su nueva comisión directiva que preside Martín Raina quien ya está trabajando en armar su equipo de personas para regir los próximos dos años de la institución local. Bienvenido!! INVITADO: Para el Gran Premio de la categoría Alma piloto invitado el local Victor Gonzalez que viene corriendo en el TC 1100 es muy probable que una vez mas su compañero de carreras sea el Monito Bianco. ASADOR: Sorprendió a seguidores y amigos ver al piloto de nivel desarrollando asado en taller en la zona de Escobar donde la foto en las redes desnudo de sus condiciones para el tema gastronómico y el papá de Alfonso dicen que se mostró como un Master Cheff. UBICAR: La clase tres del Turismo Pista viene de presentarse en el autódromo de Concordia donde en la Clase Tres el representante de Campana Sebastian Signore se ubicó en el lugar trigésimo cuarto en la final con la motorización de Talamone. ACUERDO: Luego de llegar a un acuerdo con sus dueños Carlos Debesa a partir de este año tiene a su cargo los amortiguadores de todos los autos del equipo Team Emma Racing que viene corriendo en la categoria Rally Federal. ENCONTRAR: La categoria TC Pista desarrolló el pasado fin de semana en el autódromo de Concepción de Uruguay y en ella participó el piloto de Campana Sebastian Abella que la final lo encontró en el puesto vigésimo octavo con la Dodge. AUTORIZACION: Por este tema de la pandemia el municipio de Arrecifes no autorizó al autódromo de Arrecifes para realizar competencias en los fines de semana. Solo quedó aprobado que en los días se podrá utilizar el autódromo para solamente se pueda ir a probar. LUGAR: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de Concordia donde el piloto de Zárate Leandro Cracco llegó en el lugar vigésimo primero con la motorización de Lamuedra luego de largar desde el último puesto. FABRICAR: Sin duda que el piloto de motocross y de la categoria Enduro German Henze fabricó un auto pequeño muy particular para su hija Julia donde la carroceria está tomada de un tambor de 200 litros. El ingenio popular nunca descansa! PADRE: El principio para la carrera con pilotos invitados la intención de Gaston Fernandez que viene corriendo en el TC 1100 de Alma sea su padre Guillermo quien ocupe la butaca para esta competencia tal particular. FELIZ: El zarateño actual campeón de la Clase 150 4T en la categoria Kart Plus viene de ganar en el kartódromo de Zárate mostrando una vez sus condiciones de manejo lo que dejó muy felíz a todo el equipo y a su familia. OCTAVO: El turismo cuatromil argentino viene de correr en el autódromo de La Plata donde el joven de Zárate Nicolás Laccette participó con su Falcon donde quedó en el puesto octavo en la final con la motorización de Matias Guillen.

