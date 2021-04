Agustín Diez fue citado por la CABB junto a otros prospectos con vistas a futuras competencias internacionales juveniles. El básquet del Campana Boat Club recibió una gran noticia esta semana: Agustín Diez, jugador de la categoría Sub 15 del Bote, fue convocado para ser parte de la Preselección Argentina. El joven campanense, que estudia en el Colegio Dante Alighieri y ya supera los 190 centímetros de altura, integra un grupo de 50 jugadores nacidos en los años 2006 y 2007 que trabajarán bajo las órdenes de los entrenadores Juan Manuel Gatti y Mariano Marcos con vistas a futuras competencias internacionales juveniles. "Chile" ya había sido detectado por el Plan Altura de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y también ha integrado la Selección Sub 13 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) que ganó el Zonal de la categoría en 2019 y que, por ello, participó también del Provincial desarrollado aquel año en Necochea. Ese 2019 terminó siendo el último año "normal" de competencia para Diez: en 2020 llegó la pandemia de coronavirus que todavía hoy sigue afectando fuertemente el desarrollo del deporte. Sin embargo, en este contexto, pero ya en abril de 2021, Agustín recibió una de esas noticias que elevan al máximo la motivación. Y que llenan de orgullo tanto al CBC como a toda la ciudad.



EN 2019, AGUSTÍN FUE PARTE DE LA SELECCIÓN SUB 13 DE LA ABZC QUE LLEGÓ AL PROVINCIAL.



Básquet:

Desde el Campana Boat Club a la Preselección Nacional Sub 15

