Breves: Deportivas

FIEL A SU COSTUMBRE El español Rafael Nadal venció ayer 6-3 y 6-2 a su compatriota Pablo Carreño Busta y se clasificó por 12ª vez a la final del Conde de Godó, el ATP 500 que se disputa en Barcelona sobre polvo de ladrillo. El manacorí nunca perdió una definición en este certamen y en 2020 buscará repetir lo realizado por última vez en 2018, justamente ante el mismo rival: el griego Stefanos Tsitsipas, quien ayer derrotó 6-3 y 6-3 al italiano Jannik Sinner en la otra semifinal.



SOPRENDIERON A DJOKOVIC El ruso Aslan Karatsev es la gran revelación de la temporada 2021 y ayer dio un nuevo golpe: por las semifinales del ATP 250 de Belgrado superó 7-5, 4-6 y 6-4 al local Novak Djokovic, número 1 del mundo. Así, hoy jugará la final del torneo frente al italiano Matteo Berrettini, quien le ganó 6-1, 6-7 y 6-0 al japonés Daniel Taro en la otra semifinal. NBA: DERROTA DE DENVER Denver Nuggets, el equipo del argentino Facundo Campazzo, cayó 118-97 frente a Golden State Warriors y, de esa manera, cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. El base cordobés fue titular nuevamente y sumó 7 puntos (flojo 1-8 de campo), 4 asistencias y un robo, al tiempo que sufrió la categoría de Stepehen Curry, goleador del partido con 32 unidades. En este encuentro, los Nuggets perdieron a Will Barton (distensión muscular), quien se sumó a la lista de lesionados que ya integraban Monte Morris (desgarro) y Jamal Murray (ligamentos cruzados). Actualmente, Denver tiene récord de 38-21 y se encuentra en el 4º puesto de la Conferencia Oeste. Anoche, al cierre de esta edición, se medía frente a Houston Rockets. VOLVIÓ FRAN FARABELLO El argentino Francisco Farabello (20 años) pudo volver a los entrenamientos de TCU (Texas Christian University). Tras haberse contagiado coronavirus, al base le detectaron "irregularidades" en su corazón y por ello no solo quedó marginado de la competencia del básquet universitario de Estados Unidos, sino también de las prácticas del equipo. Finalmente, después de tres meses de inactividad, Farabello recibió el alta y se reintegró a los entrenamientos de cara a la próxima temporada. DE CECCO CAMPEÓN El armador argentino Luciano De Cecco conquistó su segunda Liga de Italia luego que su equipo, Lube Citanova, se impusiera 3-1 sobre Perugia (25-20, 25-22, 21-25 y 25-21) en el cuarto juego de la serie final. Así, "Cachete" alcanzó su séptimo título en Italia, donde también ganó cuatro Copas y una Supercopa. En el subcampeón se destacó la participación del central argentino Sebastián Sole. SIMONET, SIN FINAL FOUR Montpellier de Francia, equipo del argentino Diego Simonet, fue eliminado en los Cuartos de Final de la European League al perder 31-23 con el Fuchse Berlin de Alemania y a pesar de la victoria 32-29 de la idea (el global favoreció 60-55 a los germanos). Ahora, al conjunto del "Chino" solo le queda la Liga de Francia, certamen en el que se encuentra en el 2º puesto, aunque a ocho puntos de distancia del Paris Saint Germain. DUPLA ARGENTINA EN TOKIO Las árbitras de handball María Inés Paolantoni y Mariana García fueron confirmadas para ser parte de Tokio 2020+1 y se convertirán en la primera dupla de Sudamérica en arbitrar en los Juegos Olímpicos. Paolantoni es, además, abogada; mientras García es también profesora de Educación Física y estudiante de Ingeniería en Sistemas. Vienen dirigiendo juntas en torneos internacionales desde 2018 y ya han estado en los Mundiales Femeninos de Juveniles y Mayores de 2019.

Breves: Deportivas

25 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar