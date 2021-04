Superó 2-0 a Huracán como visitante. Hoy se disputarán encuentros decisivos de cara a los Cuartos de Final: en el Grupo A se destaca el clásico entre River y San Lorenzo; y en el Grupo B, el duelo Lanús vs Vélez Sarsfield. En la continuidad de la 11ª fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Boca Juniors venció ayer 2-0 a Huracán como visitante y dio un paso clave en busca de la clasificación a los Cuartos de Final del certamen. El Xeneize se impuso con goles de Franco Soldano (a los 3 minutos de la segunda mitad) y Gonzalo Maroni (en tiempo adicionado) y volvió a tener a Cristian Pavón en cancha (reemplazó a Sebastián Villa a los 20 del complemento). De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a 19 puntos y se confirmaron en el segundo puesto de la Zona B por detrás de Vélez (22), que hoy visita a Lanús (16) en el encuentro más importante de este grupo del domingo. En el tercer puesto quedó Independiente (17), que anoche igualó 0-0 como visitante frente a Unión de Santa Fe (15) en el cierre de la jornada. El otro encuentro de la Zona B que se jugó ayer fue victoria de Patronato, que venció 1-0 a Sarmiento (J) en duelo de colistas (ahora suman 9 y 10 unidades respectivamente) Mientras que el cuarto partido del sábado fue empate: Argentinos y Banfield igualaron 1-1 y quedaron relegados en la pelea por la clasificación en la Zona A, cuya fecha se abrió el viernes con el triunfo de Godoy Cruz por 1-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero. Este domingo se disputarán cinco partidos, entre los que sobresale el clásico entre River Plate y San Lorenzo en el Monumental desde las 18.00. El Millonario está 2º en la Zona A con 18 unidades, mientras el Ciclón es cuarto con 15. Para este duelo, ni Marcelo Gallardo ni Diego Dabove guardarán titulares, más allá de los compromisos que disputaron y tienen por delante tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, respectivamente. Otros dos cotejos importantes de esta misma Zona A que se disputarán hoy serán el choque entre Racing Club (5º con 15 puntos) y Colón de Santa Fe (1º con 21) en Avellaneda desde las 15.45 y el enfrentamiento que Rosario Central (6º con 15) y Estudiantes de La Plata (3º con 16) sostendrán en el Gigante de Arroyito a partir de las 21.00. Por la Zona B, lo dicho: se destaca el cotejo entre Lanús (5º con 16) y Vélez Sarsfield (1º con 22) desde las 11.00 en la Fortaleza del Sur. Además, Defensa y Justicia (7º con 12) recibe a Arsenal desde las 13.30 en Florencio Varela, mientras que Talleres de Córdoba (4º con 16) visita a Atlético Tucumán (8º con 12) desde las 21.00 horas. En tanto, mañana lunes se cierra la programación con dos encuentros: Platense vs Aldosivi (15.45) y Gimnasia de La Plata vs Newells (18.00).

SOLDANO ABRIÓ EL PARTIDO PARA EL XENEIZE EN PARQUE PATRICIOS.



Liga Profesional:

Boca ganó en Parque Patricios y dio un paso clave para la clasificación

