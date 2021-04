GOL DE SANTI PRIM Por la octava fecha del Apertura de la Primera B Metropolitana, UAI Urquiza derrotó ayer 3-2 como visitante a Argentino de Quilmes con un tanto del campanense Santiago Prim. El mediocampista volvió a convertir desde los 12 pasos y llegó a 4 conquistas en el campeonato. Además, ayer, Acassuso igualó 1-1 con Deportivo Merlo, que igualó a Defensores Unidos (queda libre en esta jornada) y Los Andes en la cima de las posiciones con 14 puntos. Hoy juegan: J.J. Urquiza vs Talleres (RE), Sacachispas vs San Miguel y Cañuelas vs Flandria. El martes cierran Colegiales vs Deportivo Armenio.



ITUZAINGÓ EN RACHA Por la 9ª fecha del Apertura de la Primera C, Ituzaingo venció 1-0 a Deportivo Español y amplió su ventaja como líder en el marco de una racha de seis victorias y dos empates en sus últimas ocho presentaciones. Ayer también jugaron: Real Pilar 2-1 Victoriano Arenas, Laferrere 2-0 Midland y L.N. Alem 0-2 Sportivo Italiano. Hoy se enfrentan Claypole vs Atlas y Argentino (M) vs El Porvenir. Mañana lo harán: Excursionistas vs Central Córdoba (R). MILLONARIAS PERFECTAS Por la cuarta fecha de la Primera A Femenina, River Plate le ganó 1-0 como visitante a Independiente y logró su cuarto triunfo consecutivo para seguir como líder de la Zona B. Ayer también jugaron: Villa San Carlos 0-2 Huracán, Deportivo Español 1-1 San Lorenzo y SAT 0-5 Racing Club. Hoy se miden: Defensores de Belgrano vs Gimnasia (LP), Estudiantes (LP) vs Comunicaciones, UAI Urquiza vs Rosario Central y Platense vs Excursionistas. CERO REAL En el inicio de la 32ª de La Liga de España, Real Madrid igualó 0-0 con Betis. Por ello, Atlético Madrid, que hoy visita a Athletic Bilbano (16.00; ESPN), tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja como líder. Este domingo también jugará Barcelona, que visita a Villarreal (11.15; DirecTV). Ayer, además, Elche le ganó 1-0 a Levante con gol del argentino Lucas Boyé y salió de la zona de descenso. CON GOL DE ICARDI Paris Saint Germain superó ayer 3-1 como visitante a Metz con un penal convertido por Mauro Icardi y así trepó a lo más alto de posiciones de la Ligue 1 de Francia. Sin embargo, Lille podrá recuperar hoy el liderazgo en caso de vencer como visitante a Lyon (16.00; DirecTV). EL BAYERN NO, ALARIO SÍ Falló Bayern Munich: perdió 2-1 en su visita a Mainz 05 y dejó pasar la primera oportunidad de gritar campeón en la 31ª fecha de la Bundesliga. Hoy tendrá otra, pero dependerá que Leipzig caiga ante Stuttgart. En tanto, ayer Lucas Alario marcó para el Bayern Leverkusen, que derrotó 3-1 a Franfurt. El exdelantero de Colón y River llegó a 11 tantos en el campeonato. LEEDS VS UNITED Por la 33ª fecha de la Premier League, Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, recibirá la visita de Manchester United, que tendrá la oportunidad de ponerse a ocho puntos del líder Manchester City. Ayer jugaron: Liverpool 1-1 Newcastle, West Ham 0-1 Chelsea y Sheffield United 1-0 Brighton. INTER, POR MÁS Por la 33ª fecha de la Serie A de Italia, Inter recibirá la visita de Hellas Verona (10.00; ESPN) con la posibilidad de ampliar a 13 puntos su ventaja sobre Milan, que jugará mañana con Lazio. Ayer, en el inicio de la fecha, Crotone venció 4-3 como visitante a Parma con un tanto del argentino Lisandro Magallán. Sin embargo, en al final de esta jornada podría quedar sellado su descenso si ganan Benevento y Torino.

Breves: Fútbol

25 de Abril de 2021

