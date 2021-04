Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 27/abr/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 27/abr/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Sigue sin reaccionar Marcelo Franchini: ”Hay jugadores de jerarquía para funcionar bien” Campanenses de Primera:

Villa Dálmine volvió a jugar mal y perdió 1-0 ante San Telmo. Así llegó a siete fechas sin triunfos en el arranque del campeonato. Villa Dálmine se presentó el domingo en la Isla Maciel ya sin Felipe De la Riva como DT y con la intención de empezar a torcer el mal arranque de campeonato. Sin embargo, poco, casi nada, cambió: el equipo volvió a tener otra pobre actuación y cayó 1-0 frente a San Telmo, por lo que ahora acumula cinco empates y dos derrotas en estas primeras siete fechas de la Zona B. El entrenador interino Martín Piñeyro buscó darle más frescura y verticalidad al mediocampo, ubicando a Germán Díaz como volante central y a Leandro Larrea abierto sobre la derecha. Pero la modificación no funcionó: la falta de asociaciones entre los propios mediocampistas volvió a hacerse notoria y el Violeta falló nuevamente en el pasaje de la circulación a la elaboración, por lo que terminó abusando del pelotazo largo para tratar de llegar a Sosa y Gagliardi. Y en un partido chato, con leve, muy leve, superioridad del Candombero (por su mejor manejo del balón de mitad de cancha hacia adelante), el equipo de nuestra ciudad se quedó con las manos vacías por un penal (supuesta falta de Franco Flores) que se dio en una acción que parecía controlada. Así, el encuentro no hizo más que reafirmar la sensación de que Marcelo Franchini tendrá por delante no solo la tarea de levantar anímicamente al plantel, sino también la de darle una identidad futbolística muy distinta a la que "construyó" con De la Riva. El próximo martes, como local ante Defensores de Belgrano, se espera el primer paso de lo que, ojalá, sea un nuevo camino. EL PARTIDO Una sola modificación dispuso Piñeyro en la formación titular, pero significativa: el ingreso de Larrea por Schweizer llevó a Díaz a posicionarse como volante central, mientras Tello se paró por delante para presionar a Toledo, volante central de San Telmo. Y por sus características de mediocampista ofensivo, Díaz tuvo mucha participación en el inicio de los movimientos del Violeta, por momentos iniciando la circulación junto a los centrales. Sin embargo, ese retraso del 10 en el campo de juego dejaba al equipo de nuestra ciudad sin un enlace hacia Sosa y Gagliardi, quienes arrancaron aislados de sus compañeros y con la tarea de pelear largos pelotazos. Encima, Larrea no hallaba los espacios para explotar sus virtudes ofensivas. Por su parte, el local se apoyaba en el criterioso manejo de López y buscaba como pivot a Velázquez, para que el centrodelantero habilite la llegada de los mediocampistas que partían por detrás. Y con más orden para avanzar y embarcarse en terreno ajeno, el Candombero se mostraba mejor plantado y así asumía el protagonismo del partido. En este contexto, en la primera media hora apenas se dieron dos situaciones de riesgo, una por cada lado: a los 15, Cáseres cabeceó solo, pero desviado, en una pelota parada que el Violeta jugó desde los pies de Díaz; y a los 17, Ramírez trasladó por izquierda y sacó un violento remate cruzado cuando pisó el área, obligando a una buena respuesta de Bilbao. En el transcurrir de la primera parte, con un terreno que tampoco ayudaba a la precisión del juego, poco más hubo para destacar. Villa Dálmine fue acentuando un andar en el que faltaron asociaciones y sobraron bochazos a la búsqueda de los solitarios Sosa y Gagliardi. Mientras San Telmo crecía cuando la pelota pasaba por los pies de López o del escurridizo Ramírez, aunque tampoco pudo generar situaciones claras. En cambio, los primeros diez minutos del complemento entregaron más llegadas que toda la primera parte. A los 2, Larrea recuperó en zona ofensiva y jugó el balón para Sosa, quien falló en el control cuando quedaba de cara al arquero González. El Colo tuvo revancha tres minutos después, al desviar un centro bajo de Sánchez, pero el guardameta local se lució al manotear su definición (la jugada quedó invalidada por offside). Y a los 7, Tello llegó al área, pero incómodo como para sacar un buen remate. El local respondió a los 10, con un centro de Rueda que cabeceó Velázquez contra el palo izquierdo de Bilbao, hacia donde voló el arquero para evitar el gol. Después, el partido volvió a caer en el terreno de la intrascendencia, sin claridad por ninguno de los dos lados y con más imprecisiones que aciertos. Por eso, Piñeyro y Frontini buscaron respuestas en los cambios y, en ese sentido, el DT del Candombero salió ganando: a los 26, en una acción que no parecía llevar peligro, el ingresado González se metió en el área y marcado entre Díaz y Flores logró generar una falta que no pareció, pero que tampoco fue protestada por los jugadores Violetas. Así, desde los doce pasos, Velázquez cruzó el remate para convertir el tanto que le valdría la victoria a San Telmo. Es que Villa Dálmine nunca encontró los caminos para generar peligro: se repitió en bochazos largos, no aprovechó las pelotas paradas y lo mejor que mostró fue el empuje de Tello y el ingresado Moyano. Encima, sobre el cierre, Vázquez vio la roja después que Zunino no le diera un claro córner al equipo de nuestra ciudad, que ni siquiera tuvo suerte en el tiro final: a los 49, Bersano atropelló un centro de Garro que no cabeceó Gagliardi, pero la pelota salió ancha cuando el arquero González había quedado vencido. Así, el Violeta repitió otro pobre rendimiento, aunque esta vez se quedó con las manos vacías ante un rival que tampoco hizo méritos como para sumar los tres puntos. Un panorama que preocupa y que no hace más que agregarle trabajo a Marcelo Franchini, el entrenador que asumió ayer y tendrá la tarea de cambiarle la cara a un equipo que necesita ideas nuevas y, sobre todo, una victoria. SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN TELMO (1): Alan González; Lucas Arce, Lucas Meza, Héctor González, Franco Quiroz; Damián Toledo; Esteban Rueda, Alexander Zurita, Ramiro López, Ricardo Ramírez; y Javier Velázquez. DT: Pablo Frontini. SUPLENTES: Alan Ferreyra, Ezequiel Filippetto, Gonzalo Añasgo, Cristian Medina, Claudio Salina, Rodrigo González, César Carranza, Thomas Amilivia y Adrián Fernández. VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Fernando Bersano; Leandro Larrea, Laureano Tello, Germán Díaz, Marcos Sánchez; Alejandro Gagliardi y Sergio Sosa. DT: Martín Piñeyro. SUPLENTES: Lucas Bruera, Eduardo Vallejos, Santiago Moyano, Ataliva Schweizer, Tomás Garro, Franco Costantino, Luciano Vázquez, Lucas Cajes y Agustín Ayala. GOLES: ST 26m Javier Velázquez (ST), de penal. CAMBIOS: ST 17m Vázquez x Sosa (VD); 23m Medina x Zurita (ST), Fernández x López (ST), González x Ramírez (ST) y Moyano x Larrea (VD); 33m Filippetto x Meza (ST); 41m Garro x Sánchez (VD) y Ayala x Flores (VD); 45m Salina x Rueda (ST). AMONESTADOS: Zurita, Achucarro, Quiroz, Medina y Toledo (ST); Flores y Díaz (VD). EXPULSADO: ST 40m Vázquez (VD). CANCHA: San Telmo. ÁRBITRO: Sebastián Zunino.

EL VIOLETA NO LE ENCUENTRA LA VUELTA A SU MAL MOMENTO: SUMA 5 EMPATES Y 2 DERROTAS.





LA VOLUNTAD DE LAUREANO TELLO, UNA CONSTANTE EN ESTE DIFÍCIL INICIO DE CAMPEONATO PARA EL VIOLETA.





EL JUVENIL AGUSTÍN AYALA HIZO SU DEBUT EN PRIMERA.



