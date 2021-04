» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Organizaciones Sociales solicitaron una reunión con el intendente Abella







Es para solicitar asistencia alimentaria en el contexto de crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19. Presentaron una nota en la nueva biblioteca municipal. Organizaciones sociales presentaron una nota en la biblioteca municipal solicitando que el intendente Sebastián Abella las reciba para analizar líneas de asistencia alimentaria dirigidas a los vecinos de los barrios más vulnerables. El pedido fue firmado por Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Movimiento de Trabajadores Excluidos y Movimiento Popular La Dignidad. "Nosotros lo que estamos solicitando es el refuerzo en el tema alimentario, la verdad es que está complicada la cuestión económica como todos sabemos y las ollas populares y los comedores populares están funcionando desbordados", explicó Guillermo Varela, de Somos Barrios de Pie. "Terminamos de hacer las ollas en los comedores y sigue viniendo gente, sobre todos aquellos que han perdido el trabajo en el último año y la están pasando mal". Los movimientos sociales también solicitaron "tratar algunas cuestiones preocupantes" como "los centros de aislamiento". "Para nosotros que no haya un centro de aislamiento, más allá de que en la Sociedad Cosmopolita hoy haya 17 camas, es un problema. Entendemos que hay que ponerlos en funcionamiento, porque eso permite que las personas de riesgo que van al hospital a hisoparse puedan esperar el resultado en un centro de aislamiento y en el caso que sean positivas quedarse la semana completa hasta terminar la etapa de contagio", sostuvo Varela. "¿Cómo los chicos que trabajan en Toyota y han vuelto a su domicilio no han tenido un lugar para aislarse, contagiando a todos los integrantes de su familia? No tienen un lugar. No sé cómo está la situación general del Municipio para sostener un establecimiento de este tipo, pero para eso debería haber un Comité de Crisis, una mesa donde nos podamos sentar entre todos y ver cómo lo podemos resolver", añadió. Para Varela, el aislamiento es necesario "para cuidar a los abuelos y al resto de las personas de un núcleo familiar" ante el contagio de un integrante de la casa. "Esas personas tienen que tener un lugar donde ser atendidas porque como mínimo contagian a todo su entorno", sostuvo. Y agregó: "No sabemos por qué el Municipio no reabre los centro de aislamiento. Debe haber un problema económico, no lo sabemos. Por eso estamos solicitando esta reunión".



Organizaciones Sociales solicitaron una reunión con el intendente Abella

