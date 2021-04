» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Una historia positiva de un Covid Positivo







Darío Follonier, dueño de la barbería que lleva su apellido, cuenta su experiencia luego de superar la enfermedad. "No sólo la saqué barata porque me pegó suave, sino que además me sentí muy rodeado de afecto", señala. A Darío Follonier (39) la pandemia del COVID 19 lo golpeó dos veces: primero económicamente, durante el año pasado. Luego, con la segunda ola, directamente afectando a su salud. Durante 2020, merced a la FASE 1, tuvo que cerrar su barbería del 14 de marzo al 28 de junio. Los gastos fijos, incluyendo los alquileres del local comercial y el de su vivienda, le complicaron sus finanzas a tal punto que no dudó en vender su vehículo automotor cuando se presentó la oportunidad. De hecho, incluso llegó a atender clientes de manera clandestina en su domicilio: "Fue entre mayo y junio. Atendía individualmente, tomaba la temperatura del cliente y mantenía todo sanitizado permanentemente, porque además era mi casa... En ese momento no estaba tan claro, pero ahora la Organización Mundial de la Salud confirmó que el virus no prospera mucho tiempo en la superficie de los objetos", comenta y agrega: "Tomé un riesgo, no creo que lo volvería a hacer por la escala de contagio que registran las nuevas cepas, pero fue por necesidad ya que nadie sabía en ese momento cuándo se podría volver a trabajar". Hace 11 días atrás, la noche del viernes 16, Darío se sintió particularmente cansado luego de una nueva jornada en la barbería de la calle Jean Jaures y Castelli. "No le di mayor importancia, y lo relacioné con que había terminado una semana muy dura en términos emocionales. Fue entonces que decidí tomar medio Clonacepán para dormir profundamente y recuperarme para el otro día. De hecho, tenía planeado viajar el fin de semana a Entre Ríos a visitar a mi familia porque consideraba que en cualquier momento comenzarían a restringir la circulación y pasaría mucho tiempo hasta que pudiese volver a verlos", recuerda. Ese sábado por la mañana se levantó muy cansado y con la mitad de su rostro inflamado. "Pensé que era un efecto secundario y fruto de la automedicación, algo con lo que no estoy de acuerdo. De hecho, soy reacio a tomar medicamentos, menos aún a tomar una pastilla para dormir. Decidí no viajar, y por la noche me seguí sintiendo mal. Tenía cansancio físico fuera de lo común y persistente; dolor de cabeza en la frente… Entonces llamé al 107". Desde la línea telefónica le recomendaron realizarse un control lo antes posible para descartar COVID 19: "Llamé un remise y como tengo una prepaga, me presenté en la clínica Delta esa misma noche. Era la madrugada del domingo. Me atendió una doctora, jamás tomó contacto físico conmigo, siempre detrás de un acrílico, me dijo que no realizaban hisopados pero que además tenía que esperar 72 horas desde el inicio de los síntomas para realizarme uno, para que el virus se termine de manifestar". "A esa altura yo pensaba que me había contagiado un cliente quien atendí el viernes y que me había dicho ese jueves había sido dado de alta, luego de haber pasado la peor experiencia de su vida: le faltaba tanto el aire que ni siquiera podía hablar por teléfono para llamar a emergencias. La doctora de la Delta me explicó que si había sido dado de alta, era imposible que me haya contagiado porque el ciclo del virus es de 10 días. Y que pueden pasar hasta 14 días desde que uno toma contacto con un enfermo hasta que se presenten los síntomas en uno mismo. Es decir, es casi imposible saber dónde y cómo te contagiaste". Ese lunes, Follonier se presentó en un laboratorio privado y se realizó el hisopado. El resultado estuvo a las 24 horas y fue positivo. "Los lunes la barbería no trabaja, pero el martes, por prevención, ya no abrimos más. Mis dos compañeros también se hisoparon y dieron negativo. Arrancamos este martes 27, que se cumplieron los 10 días de aislamiento y mi alta". Por suerte, el tránsito de su enfermedad fue leve y a lo largo de su aislamiento, Follonier jamás se planteó recurrir a una internación. "Sólo estuve congestionado. Vivo solo, y sí puedo decir que me aburrí bastante... Víveres no me faltaron, y alguna cosa me trajo un amigo hasta la puerta, pero no necesité mucho más. Lo que sí puedo decir es que me sorprendió gratamente la solidaridad, incluso de gente que no es tan cercana a uno y sin embargo se ofreció a darme apoyo en lo que necesite durante el aislamiento. No sólo la saqué barata porque me pegó suave, sino que además me sentí muy rodeado de afecto", concluye.

"Es casi imposible saber dónde y cómo te contagiaste", dice Follonier, desde la ventana de su domicilio donde permaneció aislado.



